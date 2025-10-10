Η Golden Yachts κατασκευάζει το επόμενο superyacht

Το επόμενο «πετράδι του στέμματος» αποκάλυψε η ελληνική εταιρεία Golden Yachts. Πρόκειται για ένα νέο υπό κατασκευή superyacht, μήκους 85 μέτρων, με το όνομα O’Ceanis.

Το σκάφος, κατασκευασμένο από χάλυβα και αλουμίνιο, βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου στο Πέραμα, με την παράδοσή του να προγραμματίζεται για το 2027.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σκάφος, αφού, όταν ολοκληρωθεί η ναυπήγησή του, το O’Ceanis θα διαθέτει πρόωση με σύστημα diesel-electric, το οποίο θα εξασφαλίζει χαμηλότερες εκπομπές CO2 και σιωπηλή λειτουργία διάρκειας έως τέσσερις ώρες την ημέρα και οκτώ ώρες τη νύχτα.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλάτος 13,2 μέτρων και βύθισμα 3,45 μέτρων.

Ο σχεδιασμός των εξωτερικών γραμμών, των σουιτών επισκεπτών και της γέφυρας φέρει την υπογραφή του Studio Vafiadis, του ιταλικού γραφείου με έδρα τη Ρώμη, το οποίο συνεργάζεται επί σειρά ετών με την Golden Yachts.

Ο σχεδιαστής έχει υπογράψει και τα γνωστά σκάφη O’Ptasia, O’Pari και το πρόσφατα παραδοθέν O’Madeleine.

Το γραφείο Massari Design έχει αναλάβει τους εσωτερικούς χώρους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το σκάφος χαρακτηρίζεται από σύγχρονη πολυτέλεια, με μαρμάρινα δάπεδα, μοντέρνα έργα τέχνης και μια εντυπωσιακή καμπυλωτή σκάλα, επενδεδυμένη με σκούρο ξύλο.

Η διαρρύθμιση των χώρων περιλαμβάνει δύο VIP σουίτες, καμπίνες διπλές και δίκλινες, καθώς και τη σουίτα του ιδιοκτήτη με ιδιωτικό μπαλκόνι.

Στις ανέσεις περιλαμβάνεται ένα κέντρο ευεξίας στο sundeck, εξοπλισμένο με χώρο μασάζ και γυμναστήριο, καθώς και ένα beach club με κεντρικό σαλόνι, χώρο με φωτιά και αιώρα επάνω στην πλατφόρμα κολύμβησης.

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η πισίνα στο κυρίως κατάστρωμα, το πιστοποιημένο

ελικοδρόμιο στην πλώρη και ένας ανελκυστήρας που συνδέει όλα τα καταστρώματα.

Θα μπορεί επίσης να φιλοξενεί ένα 9,8 μέτρων tender τύπου limo, καθώς και ένα ηλεκτρικό tender Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, μαζί με άλλα θαλάσσια παιχνίδια.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, πρόσφατα, παρέδωσε το O’Madeleine, το οποίο έκανε την παρθενική του εμφάνιση στο Monaco Yacht Show 2025, λίγο μετά την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη του.

Η Golden Yachts

Η Golden Yachts ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί μια αξιόπιστη, εξειδικευμένη εταιρεία στην κατασκευή υπερπολυτελών μεγάλων γιοτ και σε εκτεταμένα προγράμματα ανακαίνισης, με τις εγκαταστάσεις της να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η εταιρεία αξιοποιεί την εμπειρία και τη γνώση της από διάφορους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το ναυπηγείο διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο διεθνώς αναγνωρισμένων έργων, ενώ συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της πολυτελούς ναυπήγησης, με σκάφη που ξεχωρίζουν για την απόδοση, την άνεση και την ποιότητα κατασκευής.

Μεταξύ των πλέον γνωστών superyachts περιλαμβάνονται τα O’Ptasia (85 μ., 2018) και O’Pari

(95 μ., 2022).

Το Project X (88 μ., 2022) βραβεύθηκε στα Design and Innovation Awards, στην κατηγορία Best Lifestyle Feature, για τον καινοτόμο σχεδιασμό του beach club.

Στα projects της εταιρείας περιλαμβάνονται το Malia (78 μ.), καθώς και ανακατασκευές των O’Eva (60 μ.), O’Neiro (35 μ.) και O’Riana (35 μ.).

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, η οικογένεια Δράγνη, δραστηριοποιούνται ενεργά στην ποντοπόρο ναυτιλία και συνδυάζουν την εμπειρία και τεχνογνωσία τους στον εμπορικό ναυτιλιακό κλάδο με την επιτυχημένη πλατφόρμα ναύλωσης σκαφών αναψυχής της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις πλοιοκτητών, πελατών ναύλωσης, πλοιάρχων και πληρωμάτων, συμβάλλουν στη συνεχή εξέλιξη και ενίσχυση του brand Golden Yachts.