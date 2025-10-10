Λιμενικά τέλη σε αμερικανικών συμφερόντων πλοία ανακοίνωσε η Κίνα

Αντίμετρα, στα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ για την επιβολή λιμενικά τέλη σε πλοία που σχετίζονται με την Κίνα, εξέδωσε το υπουργείο μεταφορών της ασιατικής χώρας.

η Κίνα θα επιβάλει τέλη 400 γουάν ανά g.t. σε αμερικανικών συμφερόντων πλοία που θα προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια. Με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 14η Οκτωβρίου, (σ.σ. παρόμοια με τις ΗΠΑ)θα επιβάλει τέλη 400 γουάν ανά g.t. σε αμερικανικών συμφερόντων πλοία που θα προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου βάσει του Ναυτιλιακού Νόμου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και άλλων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, και με την έγκριση του Κρατικού Συμβουλίου, από τις 14 Οκτωβρίου 2025, η Κίνα θα επιβάλει αντίμετρα μέσω ειδικών λιμενικών τελών στα εξής:

Πλοία που ανήκουν ή/και διαχειρίζονται από αμερικανικές επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα·

Πλοία στα οποία αμερικανικές επιχειρήσεις, οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή άνω του 25% (περιλαμβανομένων θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο ή δικαιωμάτων ψήφου)·

Πλοία που διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί υπό αμερικανικό έλεγχο·

Πλοία που φέρουν τη σημαία των ΗΠΑ και έχουν ναυπηγηθεί σε αμερικανικά ναυπηγεία.

λιμάνι εισόδου ή λειτουργίας των πλοίων. Η είσπραξη των εν λόγω τελών θα πραγματοποιείται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, στοεισόδου ή λειτουργίας των πλοίων.

Λεπτομέρειες εφαρμογής:

Τα προαναφερθέντα πλοία θα υπόκεινται σε ειδικά λιμενικά τέλη υπολογιζόμενα βάσει της ολικής χωρητικότητάς τους (gross tonnage). Τα τέλη θα υπολογίζονται ανά κόρο ολικής χωρητικότητας, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω στο επόμενο ακέραιο, εφόσον το υπόλοιπο είναι μικρότερο της μιας μονάδας.

Από τις 14 Οκτωβρίου 2025, για τα αμερικανικά πλοία που προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια, θα επιβάλλεται ειδικό λιμενικό τέλος ύψους 400 γουάν ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (RMB 400/GT).

Το ιστορικό

Όπως αναφέρει το υπουργείο μεταφορών της Κίνας στις 17 Απριλίου 2025, το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR) ανακοίνωσε μέτρα στο πλαίσιο της έρευνας βάσει του Άρθρου 301, που αφορούν τη ναυτιλιακή, τη λιμενική και τη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας.

Από τις 14 Οκτωβρίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν τέλη λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία που ανήκουν ή/και διαχειρίζονται από κινεζικές επιχειρήσεις, καθώς και σε πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα.

«Οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς εμπορίου και των συμφωνιών θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στο διμερές θαλάσσιο εμπόριο», σημειώνει το υπουργείο Μεταφορών.