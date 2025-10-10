O ανθρώπινος παράγοντας στη ναυτιλία, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές επηρεάζουν τις αγορές, κυριάρχησαν στις συζητήσεις στο ετήσιο γενικό συνέδριο της Tsakos Energy Navigation.

Παρουσία Ελλήνων εφοπλιστών στελεχών της ναυτιλίας από όλο τον κόσμο αλλά και των ανθρώπων της εταιρείας, τις συζητήσεις άνοιξε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΝ δρ. Νίκος Τσάκος, ενώ ο γιός του Παναγιώτης Τσάκος που ακολούθησε εστίασε στους ναυτικούς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο δρ. Νίκος Τσάκος η ναυτιλία είναι πυλώνας σταθερότητας. «Παραμένει ένας από τους ελάχιστους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας που εξακολουθεί να λειτουργεί με ρυθμούς, αρχές και αξίες που υπερβαίνουν τις κρίσεις», σημείωσε και προσέθεσε: «Όταν η ενέργεια, τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά ταξιδεύουν απρόσκοπτα στις θάλασσες, οι κοινωνίες διατηρούν την ηρεμία τους. Είναι η αόρατη συνεισφορά της ναυτιλίας στην ειρήνη και στη σταθερότητα».

Για την πράσινη μετάβαση του κλάδου τόνισε ότι δεν δεν μπορεί να γίνει εναντίον της αγοράς. «Πρέπει να γίνει μαζί με την αγορά» σημείωσε και πρόσθεσε: «Να προσαρμοστεί, χωρίς να χάσει τον πυρήνα της ανταγωνιστικότητάς της».

Ο επικεφαλής της TEN δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον παράγοντα άνθρωπο, επισημαίνοντας: «Οι αξίες και οι δεξιότητες των ανθρώπων της ναυτιλίας αποτελούν το μόνο σταθερό σημείο σε ένα ασταθές περιβάλλον».

Σύμφωνα με τον κ. Τσάκο, «ο ρόλος της ναυτιλίας σήμερα είναι ταυτόχρονα οικονομικός, κοινωνικός και εθνικός».

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Τσάκος εστίασε στην «καρδιά» της ναυτιλίας, τους ναυτικούς. Όπως είπε «η έλλειψη αξιωματικών σε διεθνές επίπεδο έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις του επαγγέλματος γίνονται ολοένα πιο σύνθετες».

«Η τεχνολογία εξελίσσεται» ανέφερε και τόνισε, «τα πλοία γίνονται πιο “έξυπνα”, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρίση, τη διαίσθηση και την αποφασιστικότητα ενός έμπειρου αξιωματικού στη θάλασσα».

Χρειάζεται, συμπλήρωσε, συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, όχι μόνο σε τεχνικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Η ψυχική ανθεκτικότητα, η διαχείριση της απομόνωσης, η επικοινωνία με πολυπολιτισμικά πληρώματα και η κατανόηση των νέων περιβαλλοντικών κανόνων αποτελούν, όπως είπε, «τα νέα εργαλεία του ναυτικού του 21ου αιώνα».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του Ομίλου Τσάκου – από το “Maria’s Home” στη Χίο έως το TEENS Nautical High School και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού TEENS – σημείωσε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ναυτικών «που δεν θα γνωρίζουν μόνο τη θάλασσα, αλλά και τον εαυτό τους».

Ήδη σημείωσε υπάρχουν πάνω από 100 δόκιμούς στην Ακαδημία, και οι γυναίκες είναι περίπου το 20%. «Απόδειξη ότι η ναυτιλία ανοίγεται σε νέα κεφάλαια ισότητας και προοπτικής», υπογράμμισε ενώ έκλεισε την τοποθέτησή του, υπενθυμίζοντας τα έχει αναφέρει ο παππούς του καπετάν Παναγιώτης Τσάκος που τον παρακολουθούσε:

«Ένα πλοίο μπορεί να χτιστεί σε δύο χρόνια. Ένας καπετάνιος, όμως, χρειάζεται τουλάχιστον επτά για να “χτιστεί” από τη θάλασσα και την εμπειρία του. Στη ναυτιλία, οι άνθρωποί μας θα είναι πάντα η μεγαλύτερη επένδυσή μας».