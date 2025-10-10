Ελληνικό tanker εκφόρτωσε αργό Boscan στις ΗΠΑ

Το «Sealeo», aframax δεξαμενόπλοιο 108.000 dwt της ναυτιλιακής εταιρείας Thenamaris, συμφερόντων του εφοπλιστή Νικόλα Μαρτίνου, έγινε το πρώτο πλοίο που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ μετά από εξάμηνη παύση.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας παροχής δεδομένων Kpler, το πλοίο εκφόρτωσε αργό Boscan στο τερματικό Paulsboro της PBF στο Νιου Τζέρσεϊ. Σημειώνεται ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επανέναρξης των αποστολών της Chevron από τη Βενεζουέλα, βάσει νέας αμερικανικής άδειας.

Την ίδια ώρα, το «Sealeo», ναυλωμένο εκ νέου από τη Chevron, αναχώρησε με προορισμό το Punta Guaranao της Βενεζουέλας. Η Thenamaris, η οποία διαχειρίζεται στόλο 50 δεξαμενόπλοιων, οκτώ LNG carriers και έξι LPG carriers, διαθέτει και ένα ναυπηγικό πρόγραμμα με έξι tankers.