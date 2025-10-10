Η C3is αντλεί 2 εκατ. δολ. μέσω δημόσιας προσφοράς

Την είσοδό της σε συμφωνία με θεσμικούς επενδυτές για την πώληση 800.000 κοινών μετοχών σε τιμή 2,50 δολάρια ανά μετοχή, συγκεντρώνοντας συνολικά 2 εκατ. δολάρια, ανακοίνωσε η C3is, ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων.

Η συναλλαγή για την εταιρεία συμφερόντων του Χάρη Βαφειά αναμενόταν να ολοκληρωθεί στις 9 Οκτωβρίου 2025, με τα καθαρά έσοδα να αξιοποιούνται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κεφάλαιο κίνησης.

Η Aegis Capital Corp. ενεργεί ως αποκλειστικός σύμβουλος τοποθέτησης, ενώ νομικοί σύμβουλοι είναι οι Goodwin Procter LLP για την εταιρεία και Kaufman & Canoles P.C. για την Aegis.

Σημειώνεται ότι η C3is Inc. διαθέτει στόλο τεσσάρων πλοίων -τρία handysize bulk carriers και ένα aframax δεξαμενόπλοιο- με συνολική μεταφορική ικανότητα 213.464 dwt.