Logo Image

Η C3is αντλεί 2 εκατ. δολ. μέσω δημόσιας προσφοράς

Ναυτιλία

Η C3is αντλεί 2 εκατ. δολ. μέσω δημόσιας προσφοράς

Η C3is Inc. διαθέτει στόλο τεσσάρων πλοίων -τρία handysize bulk carriers και ένα aframax δεξαμενόπλοιο- με συνολική μεταφορική ικανότητα 213.464 dwt

Την είσοδό της σε συμφωνία με θεσμικούς επενδυτές για την πώληση 800.000 κοινών μετοχών σε τιμή 2,50 δολάρια ανά μετοχή, συγκεντρώνοντας συνολικά 2 εκατ. δολάρια, ανακοίνωσε η C3is, ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων.

Η συναλλαγή για την εταιρεία συμφερόντων του Χάρη Βαφειά αναμενόταν να ολοκληρωθεί στις 9 Οκτωβρίου 2025, με τα καθαρά έσοδα να αξιοποιούνται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κεφάλαιο κίνησης.

Η Aegis Capital Corp. ενεργεί ως αποκλειστικός σύμβουλος τοποθέτησης, ενώ νομικοί σύμβουλοι είναι οι Goodwin Procter LLP για την εταιρεία και Kaufman & Canoles P.C. για την Aegis.

Σημειώνεται ότι η C3is Inc. διαθέτει στόλο τεσσάρων πλοίων -τρία handysize bulk carriers και ένα aframax δεξαμενόπλοιο- με συνολική μεταφορική ικανότητα 213.464 dwt.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube