Τιμητική διάκριση στον δρ. Ιωάννη Κούστα

Με το βραβείο «Ναυτιλιακή Προσωπικότητα της Χρονιάς» (Cyprus Maritime Personality Award 2025), τιμήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Danaos Corporation, δρ Ιωάννης Κούστας, εις αναγνώριση της πολυετούς συνεισφοράς του στη διεθνή ναυτιλία και της σταθερής υποστήριξής του προς το Κυπριακό Νηολόγιο.

Η διάκριση ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Maritime Cyprus 2025», που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από το υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, ενώ το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Danaos αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες containerships παγκοσμίως, με στόλο 74 πλοίων (471.477 TEUs) και 18 υπό ναυπήγηση (148.564 TEUs), ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε και στα ξηρά φορτία, με 10 capesize bulkers συνολικής χωρητικότητας 1,76 εκατ. dwt.