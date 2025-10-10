Μαρία Αγγελικούση: Με ελληνική υπογραφή η πρώτη STS μεταφορά LNG 

Με «άρωμα Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε η πρώτη στον κόσμο μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από πλοίο σε πλοίο (Ship-to-Ship, STS), μεταξύ του «Maran Gas Syros» της Maran Gas, εταιρείας συμφερόντων της Μαρίας Αγγελικούση, και του «Woodside Jirrubakura», κατά τη διάρκεια δοκιμαστικού πλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από τη Hanwha Ocean, που υλοποίησε την καινοτόμο αυτή διαδικασία, αποτελεί τεχνολογικό ορόσημο, καθώς μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξαλείφει τους κινδύνους καθυστερήσεων λόγω συμφόρησης στα τερματικά.

Με τη νέα μέθοδο, το LNG μπορεί πλέον να μεταφέρεται απευθείας μεταξύ πλοίων εν πλω, αυξάνοντας την ευελιξία και αποδοτικότητα των δοκιμών.

Επιπλέον, η Hanwha Ocean επιβεβαιώνει -όπως τονίζει- τον πρωτοποριακό της ρόλο στην τεχνολογία δοκιμών αερίου και δεσμεύεται να συνεχίσει να καινοτομεί προς ένα πιο βιώσιμο ναυτιλιακό μέλλον.