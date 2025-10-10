Stem Shipping: Τίμησε τον πλοίαρχο του Magic Seas για την ηγεσία που επέδειξε   

Σε μια συμβολική κίνηση, στην βράβευση του πλοιάρχου του bulk carrier Magic Seas, το οποίο δέχθηκε επίθεση με πυραύλους και τορπίλες από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, προχώρησε η Stem Shipping και ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Μποδούρογλου.

Συνεχάρη τον πλοίαρχο Mihai Staicu για το θάρρος του αλλά και για τα ηγετικά προσόντα που επέδειξε, ώστε τελικά να σώσει το πλήρωμά του, πριν ανέβουν οι Χούθι και τελικά το ανατινάξουν, σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε ταινία του Χόλυγουντ.

Όπως είπε ο κ. Μποδούρογλου το πλοίο δέχθηκε επίθεση, παρά το γεγονός ότι δεν είχε προορισμό το Ισραήλ. Οι Χούθι διατείνονται ότι επιτίθονται σε πλοίο που μεταφέρουν φορτία προς ή από το Ισραήλ. Το ταξίδι του ξεκίνησε από την Κίνα, έπιασε Ν. Κορέα, και είχε προορισμό την Τουρκία.

Κρίσιμος ρόλος

Η βράβευση του πλοιάρχου, από την εταιρεία στην οποία εργάζεται σταθερά εδώ και μια δεκαετία, ανέδειξε εκτός των άλλων και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ναυτικοί ως «key workers” για την κοινωνία και την οικονομία. Ρόλος που συχνά όμως δεν τους αναγνωρίζεται, με κορυφαίο παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας, όταν και δεκάδες ναυτικοί δεν είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα τους και παρέμεναν μέσα στα πλοία ακόμα και για περισσότερους από 18 μήνες.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Μποδούρογλου ανέφερε ότι το πλοίο έδινε μάχη για οκτώ ώρες προκειμένου να καταφέρει να ξεφύγει από τους Χούθι και ότι το πλησιέστερο πολεμικό πλοίο ήταν περί την μιάμιση μέρα μακριά.

Σημείωσε επίσης ότι παρά το γεγονός ότι οι επικοινωνίες είχαν διακοπεί, λόγω των πυρών που είχαν δεχθεί, το wi fi με δορυφορική σύνδεση έδωσε την ευκαιρία στο πλήρωμα να έχει συνεχή επαφή με τη στεριά.

Ψυχολογική υποστήριξη

«Ήταν κάτι που συνέβαλε ουσιαστικά στο να διατηρήσει το πλήρωμα την πειθαρχία και την ψυχραιμία του. Ήταν επίσης πολύ σημαντική ψυχολογική υποστήριξη, επειδή μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους και να εξηγήσουν τι συνέβαινε», σημείωσε ο κ. Μποδούρογλου.

Από την πλευρά του ο πλοίαρχος Mihai Staicu, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία εδώ και οκτώ χρόνια, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν σταμάτησε να απονέμει συγχαρητήρια για την βοήθεια που είχε από το πλήρωμά του.

«Εργάζομαι για αυτή την εταιρεία σχεδόν οκτώ χρόνια και πρέπει να παραδεχθώ ότι πάντα αισθανόμουν σαν οικογένεια. Κάθε φορά που ζητούσα οδηγίες ή συμβουλή, τις λάμβανα. Ποτέ δεν μου είπαν “κάνε ό,τι θέλεις” ή “μην το κάνεις αυτό”. Πάντα με ενημέρωναν, έλεγχαν και μου απαντούσαν. Φυσικά, η τελική απόφαση είναι πάντα δική μου — έχω την πλήρη ευθύνη επί του πλοίου», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που χρειάστηκε να πάρω μια τόσο σκληρή απόφαση. Ήταν δύσκολο. Προσπάθησα πραγματικά να σώσω το πλοίο. Ήλπιζα ότι θα καταφέρναμε να περάσουμε το όριο της επικίνδυνης ζώνης, αλλά, φυσικά, δεν υπάρχει κάποια «αστυνομία συνόρων» που να σου πει ότι είσαι ασφαλής όταν περάσεις ένα συγκεκριμένο σημείο. Ήμασταν κοντά, αλλά οι τρομοκράτες έχουν τη δική τους «λογική». Δεν είχαμε καμία ένδειξη, κανένα προειδοποιητικό σημάδι. Αναχωρήσαμε από την Κίνα σε άριστη κατάσταση. Στέλναμε όλες τις αναφορές σε όλα τα συστήματα ασφαλείας και τις αρμόδιες αρχές, κρατούσαμε συνεχή επικοινωνία. Δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε — απλώς κάναμε το καθήκον μας, για να φτάσουμε σπίτι με ασφάλεια. Η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου είναι όταν βλέπω το πλήρωμά μου να επιστρέφει στο σπίτι του σώο και ασφαλές. Δεν είχαμε τραυματισμούς, ούτε κάτι χειρότερο. Ακολούθησα τα πρωτόκολλα, ακολούθησα τις οδηγίες, τα checklists. Δεν υπάρχουν τυχαία — δημιουργήθηκαν μετά από πραγματικούς κινδύνους. Ξέρω την ευθύνη μου. Είμαι ευγνώμων».

Το χρονικό της επίθεσης στο πλοίο MAGIC SEAS – 6 Ιουλίου 2025

Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο MAGIC SEAS δέχθηκε επίθεση στις 6 Ιουλίου 2025, ενώ εκτελούσε νόμιμα πλεύση στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 13:30 τοπική ώρα, όταν το πλοίο εξέπεμψε μέσω ασυρμάτου το μήνυμα «Do not impede – ship engaged in lawful passage» («Μην παρεμποδίζετε – το πλοίο βρίσκεται σε νόμιμο διάπλου»), ενώ μικρά σκάφη (skiffs) προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ, προκαλώντας θραύση υαλοπινάκων.

Εξέλιξη της επίθεσης

13:30 – Γενικός συναγερμός και ειδοποίηση για επίθεση. Το πλήρωμα συγκεντρώνεται στα άνω καταστρώματα και πραγματοποιείται καταμέτρηση.

14:00 – Ο αριθμός των skiffs αυξάνεται σε οκτώ (8). Το πλήρωμα καταφεύγει στη citadel. Το δορυφορικό τηλέφωνο τίθεται εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώνεται μέσω Wi-Fi phone, και ζητείται άμεση συνδρομή μέσω UKMTO, EOS κ.ά.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώνεται μέσω Wi-Fi phone, και ζητείται άμεση συνδρομή μέσω UKMTO, EOS κ.ά. Στις 15:11, σημειώνονται δύο εκρήξεις από μη επανδρωμένα σκάφη (USVs), ενώ άλλα δύο καταστρέφονται από τους ένοπλους φρουρούς. Δεν απομένουν πυρομαχικά.

15:46 – Εκδηλώνεται πυρκαγιά στο αμπάρι Νο4 και απελευθερώνεται CO₂. Το πλοίο εκπέμπει «Mayday, Mayday».

16:00 – Διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή Νο2 δεξιά (stbd), η οποία περιορίζεται μέσω μεταφοράς φορτίου. Τα διαβατήρια του πληρώματος συλλέγονται.

Πυραυλική επίθεση από ξηράς

16:57 – Εκτοξεύονται πύραυλοι από την ξηρά, με δύο εκρήξεις να ακούγονται κοντά στο πλοίο.

Αποστέλλεται σήμα Mayday μέσω Inmarsat και SSAS.

17:14 – Τρίτη έκρηξη πλήττει τη μηχανοστάσιο.

Καπνός αναδύεται από το αμπάρι Νο2, ενώ στις 17:24 απελευθερώνεται CO₂ και η φωτιά τίθεται υπό έλεγχο.

Το σύστημα έρματος δείχνει πλημμυρισμένη την πρωραία δεξαμενή, αλλά η άντληση είναι αδύνατη λόγω του ότι έχει πλημμυρήσει το μηχανοστάσιο.

17:43 – Το πλήρωμα λαμβάνει εντολή να προετοιμαστεί για εγκατάλειψη του πλοίου. Παρά τις ζημιές, η ταχύτητα παραμένει 11,2 κόμβοι στις 18:00.

Εγκατάλειψη του πλοίου