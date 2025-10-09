Επιμελητήριο Ηρακλείου: Να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα υποδομών στο εμπορικό λιμάνι

Τις σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του εμπορικού λιμένος και κατά συνέπεια την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, επισημαίνει σε επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μηνά Παπαδάκη, ο πρόεδρος του τοπικού Επιμελητηρίου, Βαγγέλης Καρκανάκης.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρηματιών, από τους εννέα γερανούς που διαθέτει συνολικά ο Οργανισμός, μόνο ένας παρέμενε σε λειτουργία μέχρι πρόσφατα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γερανός, που εξυπηρετούσε αποκλειστικά τα κοντέινερ, τέθηκε και αυτός εκτός λειτουργίας, γεγονός που προκαλεί τεράστια αναμονή και καθυστερήσεις στον εμπορικό λιμένα, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύει τα κόστη για τους επιχειρηματίες που περιμένουν να παραλάβουν τα φορτία με τις παραγγελίες τους.

Επισημαίνοντας ότι και οι υπόλοιποι γερανοί παραμένουν ακινητοποιημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω μηχανικών βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών, ο κ. Καρκανάκης τονίζει ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τον στρατηγικό ρόλο που έχει το λιμάνι Ηρακλείου, ως βασική πύλη εφοδιασμού της Κρήτης και ζητεί από τον ΟΛΗ να προβεί άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμανιού.

Αναλυτικά ο κ. Καρκανάκης αναφέρει στην επιστολή του:

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για την κατάσταση που επικρατεί στο εμπορικό τμήμα του λιμένα Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις καθημερινές μαρτυρίες επιχειρήσεων-μελών μας, το λιμάνι λειτουργεί σήμερα με σοβαρή έλλειψη λειτουργικού εξοπλισμού. Από τους εννέα γερανούς που διαθέτει συνολικά ο Οργανισμός, μόνο ένας παραμένει σε λειτουργία. Οι υπόλοιποι, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένουν ακινητοποιημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω μηχανικών βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, βάσει πρόσφατων δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου, ακόμη και ο μοναδικός γερανός που εξυπηρετεί αποκλειστικά τα κοντέινερ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, γεγονός που προκαλεί τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις στον εμπορικό λιμένα, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύει τα κόστη των παραληπτών φορτίων.

Η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τον στρατηγικό ρόλο που έχει το λιμάνι ως βασική πύλη εφοδιασμού της Κρήτης. Είναι σαφές ότι η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης υπονομεύει τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων και, εν τέλει, πλήττει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Ήδη καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν τις πέντε έως επτά ημέρες, ενώ οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικά συνεργεία για εκφόρτωση, επωμιζόμενες υπέρογκα επιπλέον κόστη.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου θεωρεί επιβεβλημένο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμανιού. Η συντήρηση και η επαναλειτουργία των γερανών που παραμένουν αδρανείς, η εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για την ταχεία αποκατάσταση βλαβών, καθώς και η δρομολόγηση της προμήθειας νέου σύγχρονου εξοπλισμού, αποτελούν κρίσιμες ενέργειες που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να υπάρξει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων του Master Plan, ώστε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν με βεβαιότητα πώς σχεδιάζεται η επόμενη μέρα του λιμανιού.

Κύριε Παπαδάκη,

το εμπορικό λιμάνι δεν μπορεί να υποβαθμίζεται ούτε να παραγκωνίζεται έναντι άλλων δραστηριοτήτων. Η ισόρροπη ανάπτυξη τουρισμού και εμπορίου είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βούληση και αποτελεσματική διαχείριση. Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του λιμανιού και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου δηλώνει έτοιμο να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια, καθώς το λιμάνι αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα για ολόκληρη την Κρήτη».