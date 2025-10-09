Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης: Η ήρεμη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και της γνώσης

Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς και δυναµικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, µε µακρά παράδοση και παγκόσµια εµβέλεια.

Η ελληνική ναυτιλία διακρίνεται για την υψηλή τεχνογνωσία, την καινοτοµία και τη διαρκή προσαρµογή στις παγκόσµιες αγορές, συµβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική οικονοµία και την απασχόληση.

Παράλληλα, η σύνδεση µε τη ναυτική εκπαίδευση, την τεχνολογία και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις καθιστούν τον κλάδο έναν πυλώνα ανάπτυξης και καινοτοµίας, στον οποίο δραστηριοποιούνται επιχειρηµατίες µε όραµα και βαθιά γνώση, όπως ο Λεωνίδας ∆ηµητριάδης – Ευγενίδης.

Η πορεία του

Ο Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης µια σηµαντική προσωπικότητα στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας και της επιστήµης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Η ακαδηµαϊκή του πορεία ξεκίνησε στο Οικονοµικό Τµήµα της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1980, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε µεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονοµία των Μεταφορών στο London PCL. Από πολύ νωρίς, το 1976, εντάχθηκε στον επιχειρηµατικό Όµιλο Ευγενίδη και το 1995 ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Παράλληλα, το 2000 ανέλαβε και τη διοίκηση του Ιδρύµατος Ευγενίδου, µία θέση που κρατά µέχρι σήµερα ως Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής.

Η σχέση του µε τη ναυτιλία είναι βαθιά και πολυδιάστατη. Από το 1996 είναι µέλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ την περίοδο 2003-2012 υπηρέτησε ως Ταµίας της Ένωσης. Επίσης, εκπροσώπησε την Ένωση στον διεθνή οργανισµό UNCTAD από το 1986, ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή σκηνή.

Είναι µέλος σηµαντικών επαγγελµατικών οργανισµών, όπως το Chartered Institute of Transport and Logistics και το Institute of Chartered Shipbrokers, γεγονός που αποδεικνύει την πολυεπίπεδη επαγγελµατική του δραστηριότητα στον τοµέα των µεταφορών και της ναυτιλίας. Η συνεισφορά του στην επιστήµη και την εκπαίδευση είναι επίσης αξιοσηµείωτη. Το 2015 τιµήθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών για την πρωτοποριακή λειτουργία του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, ενός από τα πιο σύγχρονα ψηφιακά πλανητάρια παγκοσµίως. Το 2016 το Ίδρυµα Ευγενίδου έλαβε διάκριση για την προσφορά του στη ναυτική εκπαίδευση στα Greek Shipping Awards. Από το 2018, ο ∆ηµητριάδης – Ευγενίδης υπηρετεί ως Ναυτιλιακός Πρεσβευτής του IMO, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε θέµατα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και προώθησης της ναυτικής εκπαίδευσης.

Ο επιχειρηµατικός του κύκλος δεν περιορίζεται µόνο στη ναυτιλία.

Συµπεριλαµβάνει και την εταιρεία Vioryl, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρωµάτων για όλες τις βιοµηχανίες, συστατικών τροφίµων και προϊόντων καθώς και προϊόντων θρέψης και προστασίας φυτών µε έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία. Παράλληλα διαχειρίζεται ξενοδοχειακές µονάδες, όπως το πολυτελές Elies Resorts στη Σίφνο. Η σύνδεσή του µε την τοπική κοινωνία της Σίφνου είναι έντονη, αφού αντιµετώπισε το ζήτηµα της ανεπαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού, µέσω της Aegean Speed Lines και εν συνεχεία µε την Αegean Sea Lines, για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών ειδικότερα των ∆υτικών Κυκλάδων. Παρά τη σηµαντική του θέση, ο ∆ηµητριάδης – Ευγενίδης προτιµά να κρατά χαµηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δηµοσιότητα. Ωστόσο, η επιρροή του στον ελληνικό ναυτιλιακό χώρο και η δράση του στο Ίδρυµα Ευγενίδου έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονοµία.

Το Ίδρυµα Ευγενίδου, τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει µια ιδιαίτερα στενή επαφή µε τη Θράκη και ιδιαίτερα µε τον ακριτικό Έβρο, στηρίζοντας τη γενέτειρα του µεγάλου ευεργέτη και ιδρυτή του µε διάφορες πρωτοβουλίες. Η συνολική προσφορά του Ιδρύµατος στις περιοχές αυτές ξεπερνάει το 4,6 εκατ ευρώ. Η τελευταία δωρεά του Ιδρύµατος Ευγενίδου ήταν αυτή της ∆ιαδραστικής Έκθεσης Επιστήµης και Τεχνολογίας «Ευγένιος Ευγενίδης» στις Καστανιές του ∆ήµου Ορεστιάδας. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Citι des sciences et de l’industrie.

Η φιλοσοφία του

Η φιλοσοφία του Λεωνίδα ∆ηµητριάδη – Ευγενίδη συνοψίζεται στο δόγµα «λάθρα βιώσας», που αντικατοπτρίζει µία προσέγγιση µετριοφροσύνης και ουσιαστικής δράσης. Η οικογενειακή του καταγωγή τον συνδέει µε µία µακρά παράδοση επιχειρηµατικότητας και ευεργεσίας. Είναι απόγονος της οικογένειας Ευγενίδη, γνωστής για το έργο της στον χώρο της ναυτιλίας και της εκπαίδευσης. Η µητέρα του καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και ήταν αδελφή του Νίκου Βερνίκου – Ευγενίδη, ενώ ο πατέρας του, πολιτικός µηχανικός, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και ήταν υιός βαµβακέµπορα στην Αίγυπτο. Αυτή η πολυπολιτισµική κληρονοµιά τού έχει προσδώσει µία κοσµοπολίτικη αύρα και µία βαθιά κατανόηση των παγκόσµιων προκλήσεων.

Η σχέση του µε την ελληνική ναυτιλία είναι ουσιαστική και πολυδιάστατη. Θεωρεί τους Έλληνες εφοπλιστές διαχειριστές σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων, τονίζοντας πως η συνετή διαχείριση αυτών των στοιχείων έχει ήδη επεκταθεί σε σηµαντικές χερσαίες επιχειρήσεις και µε µεγάλη συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία. Επισηµαίνει πως η ευηµερία της ελληνικής οικονοµίας συνδέεται άµεσα µε την υγεία της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, η οποία λειτουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο και προσφέρει σηµαντικά στην ελληνική κοινωνία. Ένα από τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατά του είναι η ανανέωση και ο εκσυγχρονισµός του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Κάθε χρόνο, περίπου 400.000 επισκέπτες απολαµβάνουν τις σύγχρονες ψηφιακές προβολές, τις διαστηµικές προσοµοιώσεις και τα προηγµένα ηχητικά συστήµατα. Ο Λεωνίδας ∆ηµητριάδης – Ευγενίδης πιστεύει ακράδαντα ότι η επιστήµη πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και επιδιώκει µέσω της γνώσης να συµβάλει σε ένα καλύτερο αύριο για τις επόµενες γενιές.

Tι δήλωσε για το όραμά του

«Όραμα του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι η συμβολή του στη δημιουργία στελεχών με γνώσεις και δεξιότητες στα εφαρμοσμένα τεχνικά επαγγέλματα και τη ναυτιλία, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».