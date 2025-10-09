Ισχυρή υποστήριξη από κορυφαίους διεθνείς ναυτιλιακούς φορείς για υιοθέτηση του «Πλαισίου Net-Zero» στον ΙΜΟ

Την ισχυρή υποστήριξή τους για την υιοθέτηση από τις κυβερνήσεις του «Πλαισίου Net-Zero» στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) εξέφρασαν επτά κορυφαίοι διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς και οργανισμοί, ενόψει της Έκτακτης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC), που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 17 Οκτωβρίου.

Οι ενώσεις καλούν τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν το ολοκληρωμένο παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη μετάβαση της ναυτιλίας σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050, προειδοποιώντας ότι, χωρίς αυτό, η βιομηχανία θα αντιμετωπίσει κατακερματισμό εθνικών κανονισμών και αύξηση κόστους, χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος.

«Μόνο παγκόσμιοι κανόνες μπορούν να απανθρακοποιήσουν μια παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, η οποία χαρακτηρίζει τη συνάντηση του Οκτωβρίου ως ιστορική ευκαιρία για τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου που θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και θα επιταχύνει την πράσινη μετάβαση.

Οι επτά ναυτιλιακές οργανώσεις που συνυπογράφουν είναι:

ASA (Asian Shipowners Association): Εκπροσωπεί ενώσεις πλοιοκτητών από Ασία και ASEAN, καλύπτοντας περίπου το 50% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

ECSA (European Community Shipowners’ Associations): Εκπροσωπεί 22 ευρωπαϊκές εθνικές ενώσεις, ελέγχοντας το 35% του παγκόσμιου στόλου και συνεισφέροντας 127,8 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ε.Ε.

IAPH (International Association of Ports and Harbors): Παγκόσμια συμμαχία 201 λιμενικών αρχών και 175 επιχειρήσεων, που διαχειρίζονται πάνω από το 60% της παγκόσμιας κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων.

IBIA (International Bunker Industry Association): Η φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας ναυτιλιακών καυσίμων, με μέλη σε 70 χώρες.

ITF (International Transport Workers’ Federation): Εκπροσωπεί 700 συνδικάτα και 16,5 εκατ. εργαζομένους στις μεταφορές σε 150 χώρες.

ICS (International Chamber of Shipping): Ο κύριος διεθνής εμπορικός σύνδεσμος πλοιοκτητών, εκπροσωπώντας πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

WSC (World Shipping Council): Η ενωμένη φωνή της ναυτιλίας τακτικών γραμμών (liner shipping), με γραφεία σε Βρυξέλλες, Λονδίνο, Σιγκαπούρη και Ουάσινγκτον.

Οι επτά διεθνείς φορείς και οργανισμοί τονίζουν ότι η ναυτιλία, η οποία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, είναι έτοιμη να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη ενός βιώσιμου, παγκοσμίως συντονισμένου μέλλοντος για τον θαλάσσιο τομέα.