Λιμάνι Πειραιά: Αναστάτωση στις θαλάσσιες κινήσεις την Τρίτη 14 Οκτωβρίου – Απεργία των ρυμουλκών

Σοβαρές επιπτώσεις στους κατάπλους και απόπλους πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, εκτός της ακτοπλοΐας αναμένεται να προκαλέσει η επερχόμενη 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ).

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, από 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιεροπλοίων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου. Ωστόσο, δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα δρομολόγια της ακτοπλοΐας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ενώ ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.