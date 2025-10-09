Δεξαμενόπλοια: Κάμψη τα τονομίλια το 2025

Αισθητή κάμψη στα τονομίλια καταγράφει η αγορά δεξαμενόπλοιων μέσα στο 2025. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τονομίλια πετρελαίου αυξήθηκαν από περίπου 15,3 τρισ. το 2020 σε 16,4 τρισ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 6% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Allied Shipbroking, το 2025 η τάση έχει αντιστραφεί, με το σύνολο να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περίπου 12,2 τρισ., υποδηλώνοντας αισθητή κάμψη σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

Η θαλάσσια μεταφορά αργού εξακολουθεί να κυριαρχεί, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% των συνολικών τονομιλίων, τα καθαρά προϊόντα πετρελαίου κινούνται γύρω στο 20%, ενώ το

μαζούτ περιορίζεται κοντά στο 4%.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά αργού εξακολουθεί να

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της αγοράς.

Στην κατηγορία των VLCC, τα τονομίλια αυξήθηκαν από περίπου 6,8 τρισ. το 2015 στο υψηλό των 7,7 τρισ. το 2018, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 13% μέσα σε τρία χρόνια.

Έκτοτε, κινήθηκαν με σχετική σταθερότητα μεταξύ 7 και 7,5 τρισ. την περίοδο 2020-2024, όμως φέτος έχουν υποχωρήσει κοντά στα 5,6 τρισ., σημειώνοντας μείωση της τάξης του 25% σε σχέση με πέρυσι.

Στα Suezmax, τα τονομίλια αυξήθηκαν από 2,23 τρισ. το 2015 στο υψηλό των 2,76 τρισ. το 2018, πριν υποχωρήσουν στα 2,35 τρισ. το 2021.

Η αγορά ανέκαμψε μερικώς στα 2,64 τρισ. το 2024, αλλά φέτος η δραστηριότητα έχει περιοριστεί στο 1,96 τρισ., μια πτώση περίπου 26% σε ετήσια βάση.

Το 90,9% των τονομιλίων αυτής της κατηγορίας φορά τη μεταφορά αργού, ενώ το 5,9% συνδέεται με μαζούτ και μόλις το 1,9% με καθαρά προϊόντα πετρελαίου.

Τα Aframax

Οι μεταφορές των Aframax και LR2 διατήρησαν μια σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, από 2,33 τρισ. τονομίλια το 2015 στα 3,05 τρισ. το 2024, αύξηση περίπου 30% μέσα σε μια δεκαετία.

Μετά από μια περίοδο σχετικής σταθερότητας μεταξύ 2018 και 2021, η δραστηριότητα επιταχύνθηκε από το 2022 και μετά.

Το 2025, ωστόσο, η αγορά δείχνει σαφή κόπωση, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 2,26 τρισ. τονομίλια, 26% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Το αργό πετρέλαιο καλύπτει το 56% της συνολικής μεταφοράς, τα καθαρά προϊόντα το 29,3%, το μαζούτ το 10,4%, ενώ τα βρόμικα προϊόντα πετρελαίου φτάνουν το 4,1%.

Η κατηγορία Panamax και LR1 ακολουθεί διαφορετική τροχιά, με μια ήπια, αλλά σταθερή υποχώρηση τα τελευταία χρόνια.

Από το 2015 έως το 2018 τα τονομίλια αυξήθηκαν ελαφρώς, από 816 δισ. σε 855 δισ., προτού αρχίσει μια μακρά περίοδος πτώσης, που τα οδήγησε στα 673 δισ. το 2024 και στα περίπου 529 δισ. φέτος, 21% χαμηλότερα σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά προϊόντα πετρελαίου αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας (68,2%), ενώ ακολουθούν το αργό πετρέλαιο με 12,2%, το μαζούτ με 10,8% και τα βρόμικα

προϊόντα με 6,2%.

Τα MR τάνκερ

Στα MR δεξαμενόπλοια (MR1 και MR2) η εικόνα είναι πιο θετική σε βάθος χρόνου, καθώς συνολικά τα τονομίλια αυξήθηκαν από 1,97 τρισ. το 2015 στα 2,3 τρισ. το 2024, άνοδος 17% μέσα στη δεκαετία.

Ωστόσο, και εδώ το 2025 καταγράφεται κάμψη, με τη δραστηριότητα να περιορίζεται σε 1,7 τρισ., περίπου 26% χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος.

Τα MR2 αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος, περίπου 85%-90% της συνολικής κίνησης.

Από πλευράς φορτίων, τα καθαρά προϊόντα πετρελαίου καλύπτουν το 74,6% του συνόλου, τα φυτικά έλαια το 9,5%, τα χημικά το 7,4% και τα βρόμικα προϊόντα το 4,3%.

Η εικόνα της αγοράς ναύλων της τελευταίας εβδομάδας αποτυπώνει το κλίμα επιβράδυνσης.

Στα VLCC οι ναύλοι υποχώρησαν, καθώς η δραστηριότητα μειώθηκε μετά τα πρόσφατα υψηλά.

Στον Ατλαντικό η διαδρομή West Africa-China έπεσε στα WS80, με τα ημερήσια έσοδα γύρω στα 65.900 δολ., ενώ το USG-China μειώθηκε κατά περισσότερο από 1 εκατ. δολ., στα περίπου 10 εκατ. συνολικά (60.200 δολ. την ημέρα).

Στον Ειρηνικό, το MEGChina διολίσθησε στα WS82, αποφέροντας περίπου 68.100 δολ. ημερησίως.

Παρόμοια εικόνα και στα Suezmax, όπου η μειωμένη κινητικότητα στη Δυτική Αφρική και τη Μεσόγειο οδήγησε σε περαιτέρω πτώση των ναύλων.

Το West Africa-UKC έπεσε στα WS98 (42.100 δολ./ημέρα), το Guyana-UKC στα WS96,6 (41.200 δολ./ημέρα), ενώ το CPC-Augusta υποχώρησε ελαφρά στα WS140 (70.000 δολ. ημέρα).

Στον Ειρηνικό, το MEG-Med κινήθηκε στα WS101, ακολουθώντας την πτωτική τάση των μεγαλύτερων μονάδων.

Η αγορά Aframax παρουσίασε διαφοροποιημένη εικόνα. Στην Ευρώπη, οι ναύλοι ενισχύθηκαν λόγω αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης διαθεσιμότητας πλοίων, ενώ στον Ατλαντικό το κλίμα ήταν πιο υποτονικό.

Οι διαδρομές από την ανατολική ακτή του Μεξικού προς τον Κόλπο των ΗΠΑ μειώθηκαν στα WS146 (30.400 δολ./ημέρα), από την Κολομβία στα WS143 (29.200 δολ./ημέρα), ενώ ο USG-UKC διαμορφώθηκε στα WS150 (36.500 δολ./ημέρα).

Στη Μεσόγειο, ο Cross-Med ανέβηκε στα WS149 (37.400 δολ./ ημέρα), ενώ στη Βόρεια Θάλασσα ο Cross-UKC (TD7) κινήθηκε ανοδικά στα WS139 (49.000 δολ./ ημέρα).

Στον Ειρηνικό, τα δρομολόγια Vancouver-China υποχώρησαν στα 2,75 εκατ. δολ., ενώ τα Vancouver-USWC ενισχύθηκαν στα WS185.

Πώς κινήθηκαν τα LR

Η αγορά των LR κινήθηκε με ήπια ανοδική τάση στη Μέση Ανατολή, στηριζόμενη από αυξημένες φορτώσεις και σταθερή ζήτηση προς τη Δύση, ενώ αλλού παρέμεινε ουδέτερη.

Στον Ατλαντικό, τα LR1 ARA-WAF διατηρήθηκαν κοντά στα WS115, ενώ τα LR2 Mediterranean/East κινήθηκαν γύρω στα 3,18-3,19 εκατ. δολάρια.

Τα δρομολόγια στον MEGUKC παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 2,8 εκατ. δολ. Στην περιοχή του Ειρηνικού, τα LR2 MEG-Japan αυξήθηκαν ελαφρώς στα WS119 (22.600 δολ./ημέρα), τα LR1 MEG-Japan υποχώρησαν στα WS122, ενώ τα δρομολόγια MEG-UKC ανέβηκαν στα 3,35 εκατ. δολ.

Τέλος, τα MR παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση της εβδομάδας, με ώθηση από την άνοδο των εξαγωγών από τον Κόλπο των ΗΠΑ και τη μειωμένη προσφορά διαθέσιμων πλοίων.

Το USGUKC ενισχύθηκε από WS 172,5 σε WS 216, αυξάνοντας τα TCE στα 31.100 δολάρια ημερησίως.

Το USG-Caribs ανέβηκε κατά 30% και το USG-Chile στα 2,52 εκατ. δολ. Στην Ευρώπη, η διαδρομή ARA-USAC υποχώρησε ελαφρά στα WS122 (9.450 δολ./ημέρα), ενώ στην Ανατολή το MEG-East Africa κινήθηκε κοντά στα WS176, με τη γενική αίσθηση να παραμένει σταθερή παρά τη μειωμένη δραστηριότητα.