Ναυτιλία: «Πρωταγωνιστής» στην πράσινη μετάβαση το LNG

Σε πρωταγωνιστή της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας αναδεικνύεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), που ευθύνεται για περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών.

Δεδομένων των εμποδίων στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, όπως η μεθανόλη και η αμμωνία, η αγορά δείχνει ήδη να κατευθύνεται περισσότερο στην υιοθέτησή του, καθώς υπάρχουν υποδομές και επάρκεια τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με στελέχη του νορβηγικού νηογνώμονα, η ζήτηση για LNG, ως ναυτιλιακό καύσιμο,

αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030, με τον οργανισμό DNV να καταγράφει σήμερα 781 πλοία διπλού καυσίμου σε λειτουργία και να προβλέπει ότι ο στόλος αυτός θα ξεπεράσει τα 1.400 πλοία, μέσα στην επόμενη πενταετία.

«Με βάση το σημερινό βιβλίο παραγγελιών, ο αριθμός των πλοίων θα ανέλθει σε 1.417 έως το

2030, αλλά αναμένουμε ότι θα αυξηθεί, καθώς θα επιβεβαιώνονται νέες παραγγελίες», δήλωσε ο Kristian Hammer, ανώτερος σύμβουλος της DNV.

Η ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines (9104.T), που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο πλοίων

στον κόσμο, στρέφεται δυναμικά στο LNG ως καύσιμο μετάβασης. Σήμερα, λειτουργεί 15 πλοία διπλού καυσίμου LNG και έχει ήδη παραγγείλει άλλα 42.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ανεφοδιασμός με LNG μειώνει τις εκπομπές σε σχέση με το πετρέλαιο κατά 19% σε βάση «wellto-wake», δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές από την εξόρυξη και παραγωγή έως και την κατανάλωση του καυσίμου στο πλοίο.

«Στροφή» από Maersk

Την ίδια στιγμή, ο δανικός κολοσσός Maersk, που μέχρι πέρυσι εστίαζε αποκλειστικά στην πράσινη μεθανόλη, διαφοροποιεί τη στρατηγική του και έχει παραγγείλει 20 πλοία μεταφοράς

εμπορευματοκιβωτίων με διπλό καύσιμο LNG, με προγραμματισμένη παράδοση από το 2028

έως το 2030.

Στο μεταξύ, ένα σαφές μήνυμα υπέρ της αξιοπιστίας του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου έρχεται από νέα ανεξάρτητη μελέτη στη Γαλλία που δημοσιοποίησε η SEA-LNG, ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός-συμμαχία που προωθεί τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως ναυτιλιακού καυσίμου.

Ερευνητές κατέγραψαν για διάστημα 12 μηνών τις εκπομπές του πλοίου Salamanca της Brittany Ferries, που λειτουργεί με LNG, με τα αποτελέσματα να δείχνουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα διαρροών μεθανίου απ’ ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι ευρωπαϊκές αρχές.

Συγκεκριμένα, η ετήσια διαφυγή μεθανίου βρέθηκε στο 1,57%, δηλαδή λιγότερο από το μισό των προεπιλεγμένων τιμών αναφοράς (περίπου 3,5%) που χρησιμοποιούνται στους κανονισμούς για τις εκπομπές των πλοίων.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του λέκτορα Benoit Sagot από το ESTACA, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering.

Χαμηλότερο κόστος

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αναδεικνύεται στον πρωταγωνιστή της απανθρακοποίησης στη ναυτιλία, καθώς υπάρχουν ήδη μαζικά έργα εξαγωγής που αναμένεται να ρίξουν το κόστος του καυσίμου.

Τα μεγαλύτερα από αυτά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου νέες εγκαταστάσεις στον Κόλπο του Μεξικού (Texas, Louisiana) ενισχύουν τη θέση της χώρας ως κορυφαίου εξαγωγέα παγκοσμίως.

Παράλληλα, το Κατάρ υλοποιεί το κολοσσιαίο πρόγραμμα North Field Expansion, που θα αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα κατά 64% έως το 2030, ενώ σημαντικά projects προχωρούν σε Αυστραλία, Μοζαμβίκη και Ρωσία.

Οι δύο πρώτες χώρες, ΗΠΑ και Κατάρ, εκτιμάται ότι θα καθορίσουν την παγκόσμια αγορά, δημιουργώντας υπερπροσφορά LNG και πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω την επόμενη δεκαετία σε σχέση με το συμβατικό μαζούτ.

Εξάλλου, το συγκεκριμένο εναλλακτικό καύσιμο διαθέτει ήδη υποδομές και επάρκεια τροφοδοσίας σε σχέση με τα εμπόδια περιορισμένων εγκαταστάσεων που υπάρχουν για τα άλλα εναλλακτικά καύσιμα, όπως η μεθανόλη και η αμμωνία.

«Οι πλοιοκτήτες, τελικά, θα επιλέξουν το καύσιμο που τους προσφέρει το χαμηλότερο κόστος», δήλωσε ο Tuomas Maljanen, αναπληρωτής διευθυντής LNG & New Energies της Fearnleys, προσθέτοντας ότι το LNG είναι άμεσα διαθέσιμο και αναμένεται να γίνει ακόμη πιο προσιτό.