12+1 νέες εκδόσεις από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Με 13 νέες εκδόσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου ξεκινά η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά των σπουδαστών και των σπουδαστριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, με στόχο την συνεχή ανανέωση των ναυτικών εκπαιδευτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου σύμφωνα με τις εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό κλάδο που σχετίζεται με τη ναυτιλία, η Επιτροπή Εκδόσεών του, μετά από την καθιερωμένη ετήσια αξιολόγηση των 67 εκπαιδευτικών βιβλίων για Πλοιάρχους και Μηχανικούς, και σε στενή συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και το Τμήμα Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, προχώρησε φέτος στην συγγραφή και έκδοση 3 νέων τίτλων και 10 επικαιροποιημένων για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των ΑΕΝ.

Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών, με το νέο βιβλίο Καύσιμα-Λιπαντικά, θα αποκτήσουν συνολική γνώση των σύγχρονων καυσίμων και λιπαντικών ναυτιλίας. Από την βασική χημεία των υδρογονανθράκων έως τις πιο προηγμένες τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων, οι μελλοντικοί/ές μηχανικοί θα αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να διαχειριστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα συστήματα για την πρόωση και ενεργειακή τροφοδοσία των σύγχρονων πλοίων.

Ένας ακόμη νέος τίτλος για τους Μηχανικούς είναι το βιβλίο Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (ΣΑΕ), το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις για τη μελέτη, κατασκευή, ρύθμιση και λειτουργία των ΣΑΕ των πλοίων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο τους στη ναυτιλία, καθώς καλύπτουν κρίσιμες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια, τη βέλτιστη απόδοση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς, επεκτείνοντας τις δυνατότητες των πλοίων. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες των ΑΕΝ Μηχανικών θα λάβουν και τον νέο τίτλο Ηλεκτρονικά, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των πλοίων.

Βιβλία που κυκλοφορούν φέτος σε επικαιροποιημένη έκδοση για Πλοιάρχους και Μηχανικούς είναι η Πληροφορική-Η/Υ (β’ έκδοση), που εξοικειώνει τους σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών με έννοιες της Πληροφορικής και των Η/Υ, καθώς και με τις σημερινές εφαρμογές τους στη ναυτιλία και η Φυσική (δ’ έκδοση), η οποία εμπλουτίστηκε με ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας, για την πληρέστερη κάλυψη περισσότερων ενοτήτων της θεωρίας, με σκοπό να κατανοήσουν οι σπουδαστές στοιχειώδεις έννοιες της Φυσικής, απαραίτητες για την εργασία τους στα πλοία. Επικαιροποιήθηκε επίσης το βοήθημα IMO-Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας (γ’ έκδοση), σκοπός του οποίου είναι η προσπέλαση των δυσκολιών στις ναυτικές επικοινωνίες μέσω της χρήσης απλών και σαφών τυποποιημένων ναυτικών φράσεων.

Οι ΑΕΝ Πλοιάρχων θα λάβουν φέτος τρεις ακόμη επικαιροποιημένους τίτλους. Στο βιβλίο Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα-Τήρηση Φυλακής/ARPA (β’ έκδοση) προστέθηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία προερχόμενα από τους ΔΚΑΣ, την STCW και τον IMO, καθώς επίσης και ερωτήσεις κατανόησης σε κάθε κεφάλαιο για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης από τους σπουδαστές. Στα βιβλία Μαθηματικά για Πλοιάρχους (β’ έκδοση) και Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (β’ έκδοση) πραγματοποιήθηκαν μικρής έκτασης βελτιώσεις και διορθώσεις.

Σε νέα έκδοση διανεμήθηκε φέτος στις ΑΕΝ Μηχανικών και το βιβλίο Τεχνολογία Υλικών(γ’ έκδοση), στο οποίο προστέθηκαν μελέτες περίπτωσης με στόχο να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και να συμβάλουν στην κατανόηση της ύλης του βιβλίου, καθώς και το βιβλίο Μηχανική Ρευστών (γ’ έκδοση), με συμπληρώσεις σύμφωνα με τις προτάσεις των καθηγητών των ΑΕΝ.

Τέλος, με λιγότερο εκτεταμένες αλλά όλες τις απαιτούμενες αλλαγές εκδόθηκαν τα βιβλία Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για Πλοία (δ’ έκδοση) και Αντοχή Υλικών (γ’ έκδοση).