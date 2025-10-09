Logo Image

Η ESPO ζητά άμεση υιοθέτηση του πλαισίου Net-Zero από τον ΙΜΟ

Ναυτιλία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός καλεί τα κράτη μέλη του IMO να υιοθετήσουν επίσημα το πλαίσιο Net-Zero

Υπέρ της άμεσης υιοθέτησης του πλαισίου Net-Zero από τον ΙΜΟ τάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO), ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) στις 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός καλεί τα κράτη μέλη του IMO να υιοθετήσουν επίσημα το πλαίσιο Net-Zero σημειώνοντας ότι αυτή η παγκόσμια πρωτοβουλία αποτελεί ένα ζωτικό βήμα προς την απανθρακοποίηση.

Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ευθυγράμμιση μεταξύ του πλαισίου του ΙΜΟ και των υφιστάμενων μέτρων της ΕΕ, όπως το FuelEU Maritime και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ETS).

Τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι προπύργια του βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος της Ευρώπης, αλλά μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους μόνο εάν παραμείνουν ανταγωνιστικά», δηλώνει η γενική γραμματέας της ESPO, Isabelle Ryckbost.

