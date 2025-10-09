Η Top Ships ανοίγει πανιά στα megayachts με κέρδη

Τους πρώτους καρπούς από το άνοιγμα της, στον τομέα των yachts, απολαμβάνει η Top Ships συμφερόντων Ευάγγελου Πιστιόλη που διαχειρίζεται έναν στόλο από οκτώ δεξαμενόπλοια.

Τον Απρίλιο η εταιρεία παρέλαβε το megayacht “Para Bellvm” (500 κόρων ολικής χωρητικότητας, κατασκευής 2023) αξίας 20 εκατ. δολαρίων, ενώ απέκτησε και ένα νέο megayacht 1.150 κόρων, υπό ναυπήγηση και με παράδοση το 2027. Το “Para Bellvm” συνεισέφερε έσοδα 600.000 δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο.

Συνολικά η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 7,6 εκατ. δολαρίων για το πρώτο εξάμηνο, έναντι 1,9 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 43,8 εκατ. δολάρια από 42 εκατ. δολάρια, το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

«Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εξετάζουμε την αγορά, ώστε να εντοπίσουμε πιθανούς στόχους εξαγοράς με προστιθέμενη αξία», ανέφερε η εταιρεία.