Η ναυτιλία χρειάζεται ισορροπημένες ρυθμίσεις

Τον κομβικό ρόλο της ναυτιλίας σε έναν «πιο ασταθή και απρόβλεπτο κόσμο» ανέδειξε η Ιωάννα Προκοπίου, Αντιπρόεδρος της BIMCO, μιλώντας στο συνέδριο Maritime Cyprus 2025.

Όπως τόνισε, η πρόκληση της εποχής είναι η ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας, με ισορροπημένες ρυθμίσεις.

«Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε ουσιαστικά βήματα για τη μείωση του αποτυπώματός μας, με πολιτική βούληση και σωστή δημόσια αντίληψη. Πρέπει να το κάνουμε σωστά», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη για ισορροπημένες ρυθμίσεις που θα ενισχύουν και όχι θα πλήττουν τη βιωσιμότητα του ναυτιλιακού τομέα.

Η κ. Προκοπίου έκανε λόγο για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην «καλή ρύθμιση που επιτρέπει στην ναυτιλία να ανθίσει» και στην «κακή ρύθμιση που την καταστρέφει», φέρνοντας ως παράδειγμα το Jones Act, που αυξάνει το κόστος των πλοίων έως και πέντε φορές.