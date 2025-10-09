Ο Τζον Φρέντρικσεν ενισχύει τη θέση του στη Star Bulk

Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει ο Νορβηγός μεγιστάνας της ναυτιλίας Τζον Φρέντρικσεν στη Star Bulk του Έλληνα εφοπλιστή Πέτρου Παππά, αυξάνοντας τη συμμετοχή του κοντά στο 12% και τοποθετώντας στενό συνεργάτη του στο διοικητικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της SEC, οι εταιρείες Greenwich Holdings και Famatown Finance, συμφερόντων Φρέντρικσεν, κατέχουν πλέον 13,57 εκατ. μετοχές της Star Bulk, που αντιστοιχούν στο 11,84% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Νορβηγός εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως μέτοχος τον Μάρτιο με ποσοστό 10%, λίγο μετά την πώληση του 40,8% της Golden Ocean στη CMB.TECH έναντι 1,2 δισ. δολ.

Στις 3 Οκτωβρίου η Star Bulk ανακοίνωσε τον διορισμό του Mikkel Storm Weum στο διοικητικό της συμβούλιο. Ο Weum είναι Διευθυντής Επενδύσεων στην Seatankers Management Norway, την ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία του Φρέντρικσεν.