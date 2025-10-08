Ομαδικά πυρά κατά της πράσινης ναυτιλίας

«Πυρ ομαδόν» κατά των μέτρων που προτείνουν οι διεθνείς οργανισμοί και η «γραφειοκρατία» σχετικά με την πράσινη ναυτιλία εξαπολύουν πλέον διακεκριμένοι Έλληνες εφοπλιστές.

Χαρακτηρίζοντας φόρους και όχι ανταποδοτικά τέλη τις προτεινόμενες «πράσινες εισφορές», ενώ συγχρόνως εκφράζουν ερωτηματικά γύρω από την ανταποδοτικότητά τους, υπογραμμίζουν ότι το τελικό «ραβασάκι» θα φθάσει στον καταναλωτή, μέσω των διάφορων βαρύγδουπων εκφράσεων και αναφορών στο περιβάλλον.

Βέβαια, στον «αέρα» του Συνεδρίου Maritime Cyprus 2025 πλανιόταν η απορία για το πώς ο εφοπλιστικός κόσμος -και ιδιαίτερα οι Έλληνες, που δεν πέφτουν εύκολα σε παγίδες- δεν

αντελήφθησαν το παιχνίδι από τα «σκληρά κολάρα» των Βρυξελλών, του Λονδίνου, αλλά και τα μεγάλα συμφέροντα που προσδοκούν τεράστια κέρδη από την -αμφιβόλου εξελίξεως και ποιότητος- πράσινη ανάπτυξη.

Υπήρξε, επίσης, στα πηγαδάκια, το ερώτημα: Μήπως το ναυτιλιακό σύμπαν, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται τη σιωπή; Ίσως οι κήρυκες της πράσινης ενέργειας, για την οποία θα πρέπει

να κάψουμε πολύ περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο απ’ ό,τι καταναλώνει σήμερα η ναυτιλία -και συνεπώς θα παράγουμε ρύπους για καμιά… εκατοστή χρόνια ακόμη-, πέτυχαν τον σκοπό τους και έχουν πλέον αναγκάσει τη ναυτιλία να… απολογείται.

Η ναυτιλία που, έτσι και «κάνει κράτει» τρεις μέρες, ο πλανήτης θα αποσυντονιστεί και θα κάνει

χρόνια να συνέλθει!

Σε ένα, λοιπόν, ακόμη Συνέδριο, αμφισβητήθηκε, ευθέως πλέον, η πορεία προς την πράσινη ναυτιλία.

Οι Έλληνες εφοπλιστές, Γιώργος Προκοπίου, δρ Ιωάννης Κούστας, Αθανάσιος Μαρτίνος, Ανδρέας Χατζηγιάννης, Σεμίραμις Παληού, παρουσία του γενικού γραμματέα του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, από το βήμα του Συνεδρίου, επετέθησαν -ο καθείς με τον τρόπο του- στις προτεινόμενες μεθόδους, τα φορομπηχτικά μέτρα (διότι περί φόρων πρόκειται κι ας αφήσουμε τα περί ανταποδοτικότητας) των «χαρτογιακάδων», τα οποία έχει αποδεχθεί -μέχρι στιγμής- και ο ΙΜΟ, στα γραφεία του οποίου τουλάχιστον οι σκάλες λειτουργούν κανονικότερα απ’ ό,τι στο κτίριο του «μητρικού» ΟΗΕ…

Και μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, που σειόταν από χειροκροτήματα όποτε οι ομιλητές έβγαζαν «κορόνες» κατά της «πρασινάδας», περιφερόταν τόσο η σκιά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κηρύξει τον πόλεμο στην πράσινη ενέργεια, αλλά και του… Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο Γιώργος Προκοπίου, για να πικάρει τους Νηογνώμονες, οι οποίοι «ανέκρουσαν πρύμναν» από την αρχική τους στάση, όταν ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε να… πολυμιλά, χρησιμοποίησε τον όρο «kolotoumba», τον οποίον… διεθνοποίησε ο τέως πρωθυπουργός…

Ο Γιώργος Προκοπίου

«Εμείς, οι επιχειρηματίες, είμαστε πρακτικοί άνθρωποι (doers). Πράττουμε και επιλέγουμε το εφικτό και όχι το υποθετικό και επιθυμητό, δεδομένου ότι οι πλοιοκτήτες, από μόνοι τους και ανέκαθεν, κινούνται και ψάχνουν πάντα τις πιο σύγχρονες και πιο αποδοτικές λύσεις. Υπάρχουν λειτουργικά μέτρα, που ήδη εφαρμόζονται και σε συνδυασμό με το ότι τα νέας γενιάς πλοία εκπέμπουν 35% λιγότερους ρύπους συγκριτικά με τα παλαιότερης γενιάς πλοία, δίνουν την απάντηση σε αυτό το ζήτημα», τόνισε ο Γιώργος Προκοπίου, ενώ ανέφερε ότι ο όμιλος, του οποίου ηγείται, έχει υπό ναυπήγηση 103 πλοία και προέβλεψε ότι, την ερχόμενη εβδομάδα, η γενική συνέλευση του ΙΜΟ δεν θα εγκρίνει τον νέο κανονισμό του Net-Zero Framework.

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος

«Είναι άστοχο και μεγάλη αδικία τα ποντοπόρα πλοία που κάνουν μεταφορές στην Ευρώπη και προσεγγίζουν για ελάχιστες ημέρες τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, που αναλογούν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους», επεσήμανε ο Αθανάσιος Μαρτίνος και ασπάσθηκε την άποψη περί του τελικού λογαριασμού, ο οποίος θα φθάσει στον καταναλωτή που ήδη επιβαρύνεται και διαμαρτύρεται για την ακρίβεια.

Κατά τον Αθανάσιο Μαρτίνο, «η Κίνα είναι ήδη το μεγαλύτερο ναυπηγικό κέντρο με υψηλή ποιότητα στις κατασκευές, εφάμιλλο των ναυπηγείων της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, ενώ η Ινδία, λόγω χαμηλού εργατικού κόστους και υψηλής τεχνολογίας, θα κατορθώσει στο μέλλον να διαδραματίσει εξίσου σημαντικό ρόλο».

Ο Ανδρέας Χατζηγιάννης

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Ανδρέας Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι «όσο η

Ευρώπη παραμένει διχασμένη, η Κίνα θα επεκτείνει την κυριαρχία της ακόμη περισσότερο».

Ο δρ Ιωάννης Κούστας

Ο δρ Ιωάννης Κούστας τόνισε ότι «συγκεντρώνονται τεράστια κεφάλαια από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους και δεν γνωρίζουμε πού θα διοχετευθούν τα κεφάλαια αυτά και πόσα θα επιστραφούν στη ναυτιλία για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των εταιρειών».

Ο ίδιος ανέφερε ότι «μόνο η Κίνα κλιμακώνει την παραγωγή πράσινων καυσίμων και η Cosco επενδύει σε μηχανές διπλού καυσίμου κατανάλωσης και μεθανόλης και όχι σε LNG».

Η Σεμίραμις Παληού

«Η απανθρακοποίηση είναι μια πανάκριβη διαδικασία. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την πράσινη μετάβαση τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, δεδομένου ότι απαιτούνται τεράστια ποσά για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και για υποδομές στα λιμάνια. Η έλλειψη σαφήνειας για το μέλλον προκαλεί αβεβαιότητα», ανέφερε η Σεμίραμις Παληού.