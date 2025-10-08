Contships: Αποπληρώνει εθελοντικά 102 εκατ. δολάρια

Μειώνει κατακόρυφα τις δανειακές της υποχρεώσεις η Contships Logistics, συμφερόντων Νικόλα Δ. Πατέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αποφάσισε να προπληρώσει εθελοντικά εντός του Οκτωβρίου 2025 περίπου 102 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τις υφιστάμενες δανειακές της διευκολύνσεις με την Alpha Bank S.A., την CrediaBank S.A., τη Eurobank S.A., την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η εταιρεία είναι η πρώτη private ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που εισήγαγε ομόλογο στη νορβηγική αγορά και άντλησε με απόλυτη επιτυχία, δύο φορές μέσα στο 2025, συνολικά 175 εκατ. δολάρια.

Ο κ. Νικόλας Δ. Πατέρας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Contships, δήλωσε:

«Χρησιμοποιούμε την πλεονάζουσα ρευστότητά μας για να πραγματοποιήσουμε εθελοντικές προπληρωμές δανείων, μειώνοντας το ακαθάριστο LTV μας στο 3% και, ως εκ τούτου, μειώνοντας τις αποπληρωμές κεφαλαίου για το 2026 κατά 29,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και μειώνοντας το αναμενόμενο κόστος τόκων του 2026 κατά 4,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ».

Παράλληλα, τόνισε ότι «με τις αγορές των feeder πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να παραμένουν ισχυρές, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες παρατάσεις ναύλωσης που συμφωνήθηκαν με τη CMA CGM, αναμένουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ισχυρές ταμειακές ροές. Αυτό, σε συνδυασμό με τη στρατηγική μας πρωτοβουλία για την εθελοντική προπληρωμή των εξασφαλισμένων χρεών μας, θα ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό μας, καθώς επιδιώκουμε ενεργά ευκαιρίες εξαγοράς για την επέκταση και την ανανέωση του στόλου μας».

Οι αποπληρωμές

Μετά από αυτές τις προπληρωμές:

Το ανεξόφλητο εξασφαλισμένο τραπεζικό χρέος θα μειωθεί από 116,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 14,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το συνολικό ανεξόφλητο μη εξασφαλισμένο χρέος με λήξη το 2030 θα παραμείνει στα 175 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το υπόλοιπο μετρητών θα είναι περίπου 101,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Contship Ten, που προβλέπεται να παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2025).

Η εταιρεία συμφώνησε να παρατείνει τις ναυλώσεις της με τη CMA CGM για δύο πλοία – το Contship Ace (1.256 TEU) και το Contship Zen (1.072 TEU) – για περίοδο 21 έως 24 μηνών.

Οι ακαθάριστες ημερήσιες ναυλώσεις είναι 16.500 δολάρια ΗΠΑ και 15.500 δολάρια ΗΠΑ, αντίστοιχα.

Αυτές οι παρατάσεις ναυλώσεων αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στα έσοδα της εταιρείας, τα οποία θα αυξηθούν σε 209 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η Contships Logistics Corp. είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη private εταιρεία feeder containerships στον κόσμο, με έμφαση σε πλοία μεταξύ 900 TEU και 2.000 TEU. Η εταιρεία διαθέτει 35 πλοία feeder σε λειτουργία.