Λιμενικό: Διαγωνισμός απευθείας κατάταξης αξιωματικών προερχόμενων από ιδιώτες οδοντιάτρους και ψυχολόγους

Διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή δύο αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών) ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, προερχόμενων από ιδιώτες οδοντιάτρους και ψυχολόγους προκήρυξε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων/ αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 55/06-10-2025, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ:ΨΘΘΔ4653ΠΩ-2Κ6), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Όσοι/ ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 13/10/2025 ημέρα Δευτέρα, έως και την 31/10/2025, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).