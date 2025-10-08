Παγκόσμιο Συνέδριο Λιμένων της IAPH

Στον ρόλο των λιμένων από την οπτική γωνία των πελατών τους αναμένεται να αναφερθεί σήμερα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λιμένων της Διεθνούς Ένωση Λιμένων και Λιμενικών Αρχών IAPH, που διεξάγεται στο Κόμπε της Ιαπωνίας, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) Thomas Kazakos.

Η παρέμβασή του εντάσσεται στη συζήτηση με θέμα «Μια ματιά από τη γέφυρα – ο κρίσιμος μελλοντικός ρόλος των λιμένων από την οπτική γωνία των πελατών τους».

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ingrid Boqué Sastre, Διευθύντρια Θεσμικών Σχέσεων του Λιμανιού της Βαρκελώνης, με τη συμμετοχή επίσης του Claes Lindgren (IKEA, Διευθυντής Παγκόσμιας Κατηγορίας Logistics & Transport) και του Jonathan R. Goldner (Διευθύνων Σύμβουλος Ασίας & Μέσης Ανατολής, APM Terminals).

Σημειώνεται ότι η ετήσια διάσκεψη της IAPH φέρνει κοντά ηγέτες λιμένων με εκπροσώπους ναυτιλίας, πολιτικής, χρηματοδότησης και τεχνολογίας, συζητώντας τις προκλήσεις και τον μελλοντικό ρόλο των λιμένων στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.