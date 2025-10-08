Στην Ιταλία το φόρουμ της παγκόσμιας ακτοπλοϊας

Τη 49η Ετήσια Διάσκεψη Interferry, που πραγματοποιείται στο Σορέντο της Ιταλίας,φιλοξένησε φέτος ο όμιλος Grimaldi.

Η Interferry αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ του κλάδου της παγκόσμιας ακτοπλοϊας, προσφέροντας πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, καινοτόμων στρατηγικών και συζήτησης για το μέλλον συγκεντρώνοντας ηγέτες του κλάδου.

Την επίσημη έναρξη της διάσκεψης έκανε ο Guido Grimaldi, πρόεδρος της Interferry, ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του τόνισε τη σημασία της συνεργασίας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της βιωσιμότητας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των θαλάσσιων μεταφορών.

Η βιώσιμη μετάβαση του στόλου, η ψηφιοποίηση, η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και παροχή ενέργειας από ξηρά (OPS) ήταν μερικά από τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της διάσκεψης

Με τη φιλοξενία αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης, ο Όμιλος Grimaldi υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να ενισχύσει τον διεθνή διάλογο και να προωθήσει την πρόοδο στον ακτοπλοϊκό και ναυτιλιακό κλάδο.