Στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ ο υπουργός Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας

Νέα εποχή στις ελληνο-σαουδαραβικές σχέσεις εγκαινιάστηκε χθες με την επίσημη επίσκεψη του υπουργού Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar Ibrahim Alkhorayef, στα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα.

Η υψηλού επιπέδου συνάντηση, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, σηματοδοτεί την προοπτική μιας στρατηγικής συνεργασίας που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Τον σαουδάραβα υπουργό συνόδευσε ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας, Saleh Al-Solami, ενώ την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ και πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η σαουδαραβική αντιπροσωπεία, παρουσία του κ. Θεοδωρικάκου, περιηγήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων και ενημερώθηκε αναλυτικά για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους, καθώς και για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των Ναυπηγείων στην αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις με πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες συνεργασίας με βιομηχανικούς και επενδυτικούς φορείς της Σαουδικής Αραβίας όχι μόνο στον κρίσιμο τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής, αλλά και στην αμυντική βιομηχανία, ανοίγοντας νέες προοπτικές διμερούς συνεργασίας.

«Η σημερινή επίσκεψη αποτελεί ορόσημο για τη διμερή συνεργασία μας. Η ισχυρή πολιτική βούληση που έχει εκφραστεί από τον διάδοχο και πρωθυπουργό μας και τον Έλληνα πρωθυπουργό δημιουργεί το ιδανικό πλαίσιο για να οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον ευημερίας», δήλωσε ο υπουργός Bandar Ibrahim Alkhorayef.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ναυπηγική συνεργασία, με τον σαουδάραβα υπουργό να αναγνωρίζει την αριστεία των ελληνικών ναυπηγείων: «Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Ανάπτυξης για τη σημαντική συμβολή του στην ενίσχυση αυτής της σχέσης και για τη συνοδεία του στην επίσκεψή μας στα ναυπηγεία. Τα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε ως δύο χώρες πώς μπορούμε να συνεργαστούμε».

Αναφερόμενος στο φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα της χώρας του, τόνισε: «Αναπτύσσουμε ένα τεράστιο ναυπηγικό συγκρότημα στη Σαουδική Αραβία, το King Salman Maritime Complex, το οποίο θα καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός ναυπηγείου, από επισκευές και συντήρηση μέχρι ναυπηγήσεις. Σε αυτόν τον τομέα διαπιστώνουμε πολλές ομοιότητες και δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Ελλάδα».

Ο κ. Alkhorayef στάθηκε στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και τόνισε: «Η επίσκεψή μας καλύπτει τους τομείς της βιομηχανίας και της μεταλλευτικής δραστηριότητας για να εξετάσουμε τις διαφορετικές ευκαιρίες επέκτασης, προσελκύοντας τον ιδιωτικό τομέα»

Από την πλευρά του, ο κ. Ξενοκώστας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας: «Είναι ιδιαίτερη τιμή που υποδεχόμαστε σήμερα την αυτού εξοχότητα στα Ναυπηγεία μας. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και είμαστε ενθουσιασμένοι για τις προοπτικές συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ναυπηγική, η ναυπηγοεπισκευαστική και η ενέργεια».

«Είμαστε υπερήφανοι που τα ελληνικά ναυπηγεία και οι εργαζομένοι μας στην Ελευσίνα και τη Σύρο, αποδεικνύουμε ότι αυτό που φάνταζε αδύνατο πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα είναι πλέον πραγματικότητα. Οι ικανοποιημένοι πελάτες μας και οι πρόσφατες επισκέψεις υψηλού επιπέδου από τις ΗΠΑ, την Κορέα και σήμερα τη Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή μιας νέας εποχής», συμπλήρωσε ο κ. Ξενοκώστας.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια συνεργασία των χωρών μας και των Ναυπηγείων μας θα αποφέρει σημαντικά αμοιβαία οφέλη. Με την πλήρη υποστήριξη της Πολιτείας, της κυβέρνησης και όλων των εργαζομένων μας, ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Δεσμευόμαστε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι».

Η επίσκεψη αποτελεί απόρροια των συνομιλιών σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η συνεργασία Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου ναυπηγικής και βιομηχανικής αριστείας.