Κύπρος: Μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Μεταφορών του Κατάρ

Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ, Σεΐχη Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, υπέγραψε σήμερα η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025». Ο Υπουργός του Κατάρ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, κατόπιν πρόσκλησης της Υφυπουργού Ναυτιλίας.

Το νέο Μνημόνιο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κατάρ και εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για ενίσχυση των σχέσεων με το Κατάρ σε όλους τους τομείς.

Η συνεργασία καλύπτει, μεταξύ άλλων, ζητήματα ναυτικής ασφάλειας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ψηφιοποίησης και ευημερίας των ναυτικών, αντανακλώντας τη κοινή δέσμευση των δύο χωρών για ένα βιώσιμο και καινοτόμο ναυτιλιακό μέλλον. Παράλληλα, η Κύπρος και το Κατάρ μοιράζονται το όραμα να αποτελούν περιφερειακούς κόμβους στη ναυτιλία και την παροχή υπηρεσιών προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Το Μνημόνιο επιβεβαιώνει την αμοιβαία βούληση των δύο Κυβερνήσεων να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, καθορίζοντας το πλαίσιο αυτής τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO).

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, η Υφυπουργός Ναυτιλίας πραγματοποίησε σειρά διμερών συναντήσεων με τους Υπουργούς Ναυτιλίας της Ελλάδας και του Μπαχρέιν, καθώς και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Με τον Υπουργό Ναυτιλίας της Ελλάδας, κ. Βασίλη Κικίλια, συζητήθηκαν οι προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία Κύπρου–Ελλάδας στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Συνεργασίας.

Με τον Υπουργό Μεταφορών του Μπαχρέιν, Α.Ε. Σεΐχη Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, εξετάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις σε συνέχεια της συνάντησης των δύο Υπουργών στη Σαουδική Αραβία, καθώς και οι κοινές δράσεις που θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Συναντίληψης για θέματα ναυτιλίας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να υπογραφτεί σύντομα.

Τέλος, η Υφυπουργός Ναυτιλίας συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, όπου συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ καθώς και ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της ΕΕ.