Διοίκηση Λιμένων: Νέο μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων» παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, απευθυνόμενο σε νέους και νέες που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα, το πρώτο που επικεντρώνεται ειδικά στη σύγχρονη λιμενική βιομηχανία, φιλοδοξεί να συνδυάσει θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εμπειρία. Εισάγει ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης χωρίς παραδοσιακές εξετάσεις, βασισμένο σε projects, διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων, επισκέψεις σε οργανισμούς, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συναντήσεις με ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Κεντρικός στόχος είναι η άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας, με προγράμματα πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης ταλέντων σε συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου.

Παράλληλα, η διδασκαλία πραγματοποιείται με μεικτό σύστημα (διά ζώσης και εξ αποστάσεως), ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζομένων από όλη την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, μέσω της ιστοσελίδας www.portsmng.uniwa.gr, ενώ πληροφορίες παρέχονται στο email [email protected]