Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς: Συνεργασία με το Nassau Club of Princeton

Η Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, με πρόεδρο τον κ. Πάρι Κ. Ξανάλατο, ανακοίνωσε την έναρξη νέας αμοιβαίας συνεργασίας με το Nassau Club of Princeton στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ιστορικό Nassau Club, ιδρυμένο το 1889 στο Princeton του Νιου Τζέρσεϊ, δημιουργήθηκε ως χώρος διασύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας με τους κατοίκους της πόλης.

Με τη συμφωνία αυτή, τα μέλη της Ναυτιλιακής Λέσχης αποκτούν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Nassau Club, διευρύνοντας το δίκτυο διεθνών συνεργασιών που ήδη περιλαμβάνει το National Liberal Club, το Circolo Artistico Tunnel, το City University Club και το Club Forest & Stream.

Όπως επισημαίνεται, η Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, που ξεκίνησε το 1966 ως χώρος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων των επαγγελματιών της ναυτιλίας, συνεχίζει να ενισχύει τον διεθνή της ρόλο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου παροχές και φιλοξενία στα μέλη της.