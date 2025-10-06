Διάλογος και καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη στη ναυτιλία

Το Ντουμπάι αποτέλεσε το επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, φιλοξενώντας το World Maritime Day Parallel Event 2025. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Ενέργειας και υποδομών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την ανάπτυξη και την προστασία των ωκεανών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, κ. Arsenio Dominguez, τόνισε ότι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους ευκαιριών, όχι μόνο για τους ναυτικούς αλλά και για επαγγελματίες σε τομείς όπως οι μεταφορές, η νομική υποστήριξη, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ναυτιλιακή έκθεση με καινοτόμες λύσεις βιώσιμης ναυτιλίας και πέντε θεματικά πάνελ, όπου ειδικοί και φορείς χάραξης πολιτικής αντάλλαξαν ιδέες, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας και δράσης για ένα βιώσιμο μέλλον στη θάλασσα.