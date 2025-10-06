Στη Λεμεσό το «Maritime Cyprus 2025»

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Πλοιοκτητών (CUS) και το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου, ανακοίνωσε την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου Maritime Cyprus 2025, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό από σήμερα έως τις 8 Οκτωβρίου.

Με κεντρικό θέμα «Ανοίγοντας το μέλλον της ναυτιλίας», το Συνέδριο φιλοξενεί πλοιοκτήτες, ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ηγέτες του κλάδου, οι οποίοι θα συζητήσουν τις κρίσιμες προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας: την αποκαρβονισμοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις στρατηγικές χρηματοδότησης και τις γεωπολιτικές δυναμικές.

Η έναρξη περιλαμβάνει ομιλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη, του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Mr. Arsenio Dominguez και του Επιτρόπου της ΕΕ Απόστολου Τζιτζικώστα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονέμεται το Βραβείο Ναυτιλίας Κύπρου 2025.