Logo Image

Στη Λεμεσό το «Maritime Cyprus 2025»

Ναυτιλία

Στη Λεμεσό το «Maritime Cyprus 2025»

Μαρίνα Χατζημανώλη

Με κεντρικό θέμα «Ανοίγοντας το μέλλον της ναυτιλίας», το Συνέδριο φιλοξενεί πλοιοκτήτες, ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ηγέτες του κλάδου

Από την έντυπη έκδοση

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Πλοιοκτητών (CUS) και το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου, ανακοίνωσε την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου Maritime Cyprus 2025, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό από σήμερα έως τις 8 Οκτωβρίου.

Με κεντρικό θέμα «Ανοίγοντας το μέλλον της ναυτιλίας», το Συνέδριο φιλοξενεί πλοιοκτήτες, ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ηγέτες του κλάδου, οι οποίοι θα συζητήσουν τις κρίσιμες προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας: την αποκαρβονισμοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις στρατηγικές χρηματοδότησης και τις γεωπολιτικές δυναμικές.

Η έναρξη περιλαμβάνει ομιλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη, του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Mr. Arsenio Dominguez και του Επιτρόπου της ΕΕ Απόστολου Τζιτζικώστα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονέμεται το Βραβείο Ναυτιλίας Κύπρου 2025.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube