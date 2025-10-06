Μερίσματα από την Safe Bulkers

Τη διανομή μερισμάτων για τις προνομιούχες μετοχές της Σειράς C και D (Series C & Series D), με απόδοση 8%, ανακοίνωσε η Safe Bulkers, συμφερόντων του εφοπλιστή Πόλυ Β. Χατζηιωάννου.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε μερίσματα ύψους 0,50 δολαρίων ανά μετοχή για κάθε σειρά, τα οποία αφορούν την περίοδο 30 Ιουλίου – 29 Οκτωβρίου 2025 και θα καταβληθούν στις 30 Οκτωβρίου 2025 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2025.

Η εισηγμένη στο NYSE εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου, διατήρησε την κερδοφορία της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με συνολικά έσοδα 130,1 εκατ. δολάρια και καθαρά κέρδη 8,9 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 471 εκατ. δολάρια και το enterprise value σε 906 εκατ. δολάρια.