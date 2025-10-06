Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Κικίλια στο Προεδρικό: Στο επίκεντρο η ναυτιλία και ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Βασίλη Κικίλια.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή της ναυτιλίας στην κυπριακή οικονομία, σημειώνοντας ότι αποτελεί υψηλό ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. Εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση πως ο κλάδος θα συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας.

Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κύπρου

Ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε επίσης τον τεράστιο γεωστρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας τη σημασία της ως κόμβου εμπορίου, ενέργειας και ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Η ενίσχυση της ναυτιλίας και της κρουαζιέρας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση προχωρεί με δράσεις ενίσχυσης της ναυτιλίας και συναφών τομέων, καθώς και με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε, τέλος, τη σημασία του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος», οι εργασίες του οποίου ξεκινούν σήμερα στη Λεμεσό, επισημαίνοντας ότι αποτελεί θεσμό διεθνούς κύρους για την προβολή και περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού ναυτιλιακού τομέα.

Επαφές με ηγετικά στελέχη διεθνών ναυτιλιακών ομίλων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο, ανώτατα στελέχη διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών, στο περιθώριο του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος».

Κατά τη συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Caravel, δρ Harry S. Banga, ο οποίος είναι και Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Χονγκ Κονγκ, εκφράστηκε το έντονο ενδιαφέρον της εταιρείας για επενδυτική δραστηριοποίηση στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον δρ Banga για τη διαρκή στήριξή του στην κυπριακή ναυτιλία και για τη συμβολή του στην προώθηση των σχέσεων Κύπρου – Ασίας.

Σε ξεχωριστή συνάντηση με διευθυντικά στελέχη της Royal Caribbean, μίας εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως, επιβεβαιώθηκε η ισχυρή συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον αμερικανικό όμιλο.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας, στο πλαίσιο και της Εθνικής Στρατηγικής για τις Κρουαζιέρες, που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.