Νέο «άλμα» σημείωσε το ελληνικό orderbook – Πού δίνουν έμφαση οι Έλληνες πλοιοκτήτες

Νέα αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε τον Σεπτέμβριο το ελληνικό orderbook, με «οδηγούς» τα containerships και τα tankers, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό των Ελλήνων εφοπλιστών σε δύο από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, η Ελλάδα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών, με τους «Greeks» να ναυπηγούν συνολικά αυτή την περίοδο 644 πλοία (634 τον Αύγουστο και 625 τον Ιούλιο), τα οποία, σύμφωνα με τα πλάνα των ναυτιλιακών εταιρειών, θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια της τριετίας 2025 – 2028.

Σε σχέση με τον περασμένο μήνα το «γαλανόλευκο» orderbook ενισχύθηκε κατά 10 πλοία, αποτυπώνοντας την τάση ενίσχυσης των μεριδίων αγοράς, την ώρα που οι παραδόσεις νεότευκτων μονάδων σε ελληνικά χέρια είναι συνεχείς.

Containerships

Η πιο εντυπωσιακή αύξηση αφορά για ακόμη έναν μήνα τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με τους Έλληνες εφοπλιστές να διατηρούν 97 παραγγελίες (11 περισσότερα), αριθμός που αντιστοιχεί στο 9% του παγκόσμιου orderbook. Η έμφαση δίνεται στα neo-panamax (50%), ενώ ακολουθούν τα feeders (34%), επιβεβαιώνοντας το ενισχυμένο ενδιαφέρον των τελευταίων μηνών.

Συνολικά, ο συνολικός στόλος των containerships αριθμεί 6.990 πλοία, με μέση ηλικία τα 13,9 χρόνια, ενώ η «φρενίτιδα» των παραγγελιών -όπως την αποκαλούν οι αναλυτές-, αν και αποδυναμωμένη σε σχέση με το 2024, καταγράφει νέα ανάκαμψη με 1.052 πλοία υπό κατασκευή (από 972 τον Αύγουστο).

Παρά τις προειδοποιήσεις της αγοράς για υπερπροσφορά χωρητικότητας, η ελληνική στρατηγική κινείται με γνώμονα τις οικονομίες κλίμακας και την ανάγκη ανανέωσης του στόλου με μονάδες που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς EEXI και CII. Η άνοδος σε σχέση με τον Αύγουστο αποδεικνύει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν φοβούνται να τοποθετηθούν στον κλάδο, επενδύοντας στην τεχνολογική αιχμή.

Ενδεικτικές είναι οι επενδύσεις των Navios Maritime και Danaos, οι οποίες πριν από λίγες ημέρες προχώρησαν σε παραγγελίες νεότευκτων για την επέκταση των στόλων τους.

Ειδικότερα, η Navios με επικεφαλής την Αγγελική Φράγκου εξασφάλισε παραγγελία για την κατασκευή τεσσάρων containerships χωρητικότητας 8.850 TEUs στα νοτιοκορεάτικα ναυπηγεία HJ Shipbuilding. Ταυτόχρονα, η Danaos συμφερόντων του δρ Ιωάννη Κούστα, τοποθέτησε παραγγελία για δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας 7.165 TEUs έκαστο, στο ναυπηγείο Dalian Shanhaiguan στην Κίνα.

Tankers

Σταθερά ανοδικές είναι και οι ελληνικές επενδύσεις στα tankers, όπου οι «Greeks» κατέχουν πλέον 295 παραγγελίες, δηλαδή περίπου το 24% του παγκόσμιου orderbook (288 τον Αύγουστο). Οι επενδύσεις συγκεντρώνονται σε Suezmax (86 πλοία) και Aframax/LR2 (68 πλοία), με παράλληλη ισχυρή παρουσία στα MR2 product tankers (52 πλοία). Η στρατηγική αυτή ενισχύει την ευελιξία του ελληνικού στόλου, καθώς καλύπτει όλο το φάσμα της ζήτησης από το αργό έως τα διυλισμένα προϊόντα.

Η αύξηση του ελληνικού orderbook στα tankers αντανακλά την εμπιστοσύνη στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς, παρότι οι ναύλοι εμφανίζουν διακυμάνσεις. Σε διεθνές επίπεδο, το orderbook των tankers έχει αυξηθεί στο 15,2% του στόλου, από 12,9% πέρυσι.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός του βιβλίου παραγγελιών παγκοσμίως ανέρχεται σε 1.221 πλοία, εμφανώς αυξημένος σε σχέση με τα 909 πλοία τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, βάσει των στοιχείων και παρά την έντονη δραστηριότητα, ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου παραμένει υψηλός, στα 13,8 έτη, στοιχείο που θέτει την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις ανανέωσης.

Bulk carriers

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των bulk carriers, ένα παραδοσιακό «χαρτί» των Ελλήνων πλοιοκτητών, οι «Greeks» διαθέτουν 158 πλοία υπό παραγγελία, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 12% του παγκόσμιου orderbook (162 πλοία τον Αύγουστο).

Σημειώνεται ότι η «αποχή», με μηδενικές παραγγελίες από την αρχή του έτους, παραμένει για ακόμη έναν μήνα, κάτι που -σύμφωνα με τους αναλυτές- αποδίδεται εν μέρει σε μία στρατηγική στάση αναμονής, με πολλούς να στρέφονται στη second-hand αγορά bulkers για ευκαιρίες.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σταθερή παρουσία σε μεγέθη όπως Kamsarmax και Ultramax, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το orderbook των bulkers αντιστοιχεί στο 10,7% του στόλου, στοιχείο που αποτρέπει την εμφάνιση υπερπροσφοράς.

Πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στα LNG & LPG carriers

Τέλος, στα gas carriers η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, συνδυάζοντας στρατηγική ανανέωσης στόλου με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Στα LNG carriers, η χώρα μας διαθέτει 50 παραγγελίες, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 15% του παγκόσμιου orderbook και έμφαση στη χωρητικότητα 141k-200k CBM. Η παρουσία αυτή διατηρεί τους Έλληνες ανάμεσα στους ισχυρότερους παίκτες της αγοράς LNG. Παράλληλα, στο LPG (Liquefied Petroleum Gas) το ελληνικό βιβλίο παραγγελιών μετρά 44 παραγγελίες, κυρίως σε VLGCs, δείχνοντας ενδιαφέρον για τη διαφοροποίηση σε τομείς που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση. Μάλιστα, οι αριθμοί αυτοί φέρνουν (και τον Σεπτέμβριο) την Ελλάδα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από την Ιαπωνία στα LNG carriers και τη Νορβηγία στα LPG carriers.