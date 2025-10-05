Νέος πρόεδρος στην AMMITEC 

Ο δρ Μάνθος Μαχαίρας, διευθυντής Πληροφορικής (CIO) της Metrostar Management Corp., ανέλαβε τη θέση του προέδρου της Ένωσης Στελεχών Πληροφορικής Ναυτιλιακών Εταιρειών (AMMITEC), μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης και του 11ου Συνεδρίου ShipIT στην Αθήνα.

Με διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το ΕΜΠ και MBA από το Imperial College London, ο δρ Μ. Μαχαίρας έχει πλούσια εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στη ναυτιλία και σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004».

Ως CIO της Metrostar, προωθεί την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα ενώ έχει διακριθεί με το βραβείο «ICT Manager of the Year» το 2023.

Η AMMITEC συνεχίζει να αποτελεί θεσμικό φορέα που ενώνει τα στελέχη πληροφορικής, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό