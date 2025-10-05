Θαλάσσιες δοκιμές για νεότευκτο της Atlas Maritime 

Η Atlas Maritime, συμφερόντων του Λέοντα Πατίτσα, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των θαλάσσιων δοκιμών (sea trials) του «Geneva Star» (HN5099) στο Mokpo της Νότιας Κορέας.

Πρόκειται για ένα Suezmax crude oil tanker χωρητικότητας 157.000 dwt, το πρώτο από μια σειρά οκτώ Suezmax που σηματοδοτούν τη στρατηγική επέκταση του στόλου της εταιρείας.

Το «Geneva Star» εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Atlas με την European Maritime Finance (EMF) και είναι εξοπλισμένο με μηχανές διπλού καυσίμου, ικανές να χρησιμοποιούν και LNG, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, το ναυπηγικό πρόγραμμα της Atlas προχωρά δυναμικά, με πρόσφατες τις δοκιμές του LR2 Athenian Star και την καθέλκυση των Lausanne Star (HN5101) και North Star (HN5102).