Ένα βιώσιμο ναυτιλιακό μέλλον στο επίκεντρο 

Την εμπειρία της από μία σειρά κορυφαίων ναυτιλιακών και ενεργειακών fora, σε Λονδίνο και Ντουμπάι, μοιράστηκε η πρόεδρος της WISTA International, Έλπη Πετράκη.

Η αφορμή δόθηκε από την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας του ΙΜΟ, με το μήνυμα «Our Ocean, Our Obligation, Our Opportunity», σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στα κεντρικά του ΙΜΟ, όπου μίλησε ο γενικός γραμματέας Arsenio Dominguez και προβλήθηκε το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του David Attenborough «Ocean».

Η υπενθύμιση ήταν σαφής: «Αν σώσουμε τη θάλασσα, σώζουμε τον κόσμο».

Στη συνέχεια, στο Λονδίνο, η συμμετοχή στο Energy Aspects EA Conference 2025 πρόσφερε σημαντικές αναλύσεις για τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα.

Το ταξίδι συνεχίστηκε στο Ντουμπάι, όπου αναδείχθηκε η σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων για βιώσιμους ωκεανούς.