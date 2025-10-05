Logo Image

Νέο μέρισμα από την Tsakos Energy Navigation 

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1993 και γιορτάζει 32 χρόνια παρουσίας στη Wall Street, διαχειρίζεται έναν διαφοροποιημένο στόλο 82 πλοίων

Τη διανομή του 29ου τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος για τις προνομιούχες μετοχές Σειράς F (Series F Preferred Shares) από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε η Tsakos Energy Navigation, συμφερόντων δρ. Νίκου Τσάκου.

Το μέρισμα ανέρχεται σε περίπου 0,59375 δολ. ανά μετοχή και αφορά την περίοδο από 30 Ιουλίου έως 29 Οκτωβρίου 2025.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2025, σε όλους τους κατόχους μετοχών που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 27 Οκτωβρίου.

Η TEN έχει 6.747.147 προνομιούχες μετοχές Σειράς F σε κυκλοφορία, ενώ η συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδει μέρισμα ανά τρίμηνο.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1993 και γιορτάζει 32 χρόνια παρουσίας στη Wall Street, διαχειρίζεται έναν διαφοροποιημένο στόλο 82 πλοίων (δεξαμενόπλοια, LNG carriers και shuttle tankers), με συνολική χωρητικότητα περίπου 11 εκατ. Dwt.

