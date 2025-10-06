B. Κικίλιας: Ναυτιλία, Ναυπηγεία, Ενέργεια οι 3 πυλώνες συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ

Ένα μοναδικό πλεονέκτημα με τρεις πυλώνες διαθέτει η χώρα μας: Ναυτιλία, ναυπηγεία και ενέργεια.

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας στις επαφές που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη.

«Η Ελλάδα συνδυάζει την πρωτοκαθεδρία της στη ναυτιλία – με ελληνόκτητο στόλο που αντιπροσωπεύει το 20% του παγκόσμιου, το 60% του ευρωπαϊκού και το 25% της χωρητικότητας των LNG carriers» τόνισε ο Β.Κικίλιας στην συνάντησή του με τον αμερικανό υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για τις θαλάσσιες μεταφορές, με δεδομένο ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης.

«Σε bulk carriers, containers και LNG, η Ελλάδα έχει τη μερίδα του λέοντος μέσα από την ελληνόκτητη ναυτιλία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ρεαλιστικό πλαίσιο πολιτικών συνεργασίας

Η συζήτηση ανέδειξε τον ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου με κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ με στόχο να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο πολιτικών συνεργασίας.

Ο Σον Ντάφι θα επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα, όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα λιμάνια, τα ναυπηγεία που βρίσκονται σε τροχιά αναγέννησης και άλλες στρατηγικές υποδομές, ενισχύοντας περαιτέρω την προοπτική διμερούς συνεργασίας.

Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τα ελληνικά ναυπηγεία καταγράφηκε σε όλες τις επαφές του υπουργού Ναυτιλίας , ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η σημαντική παρουσία Ελλήνων εφοπλιστών στην αμερικανική αγορά, καθώς πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο Β.Κικίλιας συναντήθηκε επίσης με τον Νταγκ Μπέργκαμ, υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας ( NEDC), ο οποίος είχε επισκεφθεί νωρίτερα τη χώρα μας.

Στη συνάντηση με τον Νταγκ Μπέργκαμ υπογραμμίστηκε ότι τα ναυπηγεία, η ναυτιλία και η ενέργεια συνδέονται άρρηκτα. «Με την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων , τα οποία ήδη προσελκύουν αμερικανικές επενδύσεις και δημιουργούν βάσεις υποστήριξης για τη ναυπηγική βιομηχανία, η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας.

Παράλληλα, οι στρατηγικές ενεργειακές υποδομές σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη καθιστούν τη χώρα ενεργειακό κόμβο τριών ηπείρων.

Αξιόπιστος εταίρος

«Ναυπηγεία, ελληνόκτητος στόλος και ενέργεια συνδέονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο, που καθιστά την Ελλάδα αξιόπιστο και σταθερό εταίρο των ΗΠΑ και της Ευρώπης, όχι μόνο στη μεταφορά, αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας και της ναυτιλίας», τόνισε ο Ελληνας υπουργός.

Ήδη γίνονται αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. «Η ελληνική ναυτιλία, με τα δεξαμενόπλοια και τα LNG carriers της, διασφαλίζει τη μεταφορά ενέργειας με σταθερότητα και αξιοπιστία, καθιστώντας τη χώρα μας πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και τη ΝΑ Μεσόγειο», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση με τον Νταγκ Μπέργκαμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνάντηση που συνοδεύτηκε με επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, μετείχε και η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα, ενώ παρέστησαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του NEDC Τζάροντ Ειγκεν και η Ανώτερη Σύμβουλος Μπρίτανι Κελμ.

Γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας

Ο Β.Κικίλιας είχε την ευκαιρία να τονίσει τη τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας και στη συνάντηση που είχε με τον Τζόσουα Βολτζ, αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ.

«Η Ελλάδας βρίσκεται στο σταυροδρόμι κρίσιμων projects όπως ο Κάθετος Διάδρομος για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη στα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας. «Διερευνήθηκε ειδικότερα η δυνατότητα διασύνδεσης αμερικανικών και ελληνικών ναυπηγείων με τον ελληνόκτητο στόλο, προοπτική που μπορεί να δημιουργήσει νέες συνέργειες και να δώσει ώθηση σε επενδυτικά σχέδια», πρόσθεσε.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο Β. Κικίλιας συναντήθηκε και με τη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία πραγματοποιήθηκε μάλιστα την ημέρα της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων της. Στη συνάντηση τονίστηκε ότι η συνεργασία θα είναι στενή, καθώς η ναυτιλία αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ασφάλεια και την ευημερία.

Σημαντική θέση τέλος, στο πρόγραμμα είχε φυσικά και η Ομογένεια. Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, Τζον Κατσιματίδη ,ιδρυτή του ομίλου Red Apple Group, με δραστηριότητες σε ενέργεια, ακίνητα, αερομεταφορές και το λιανεμπόριο.

Είναι γνωστό επίσης ότι ο καταγόμενος από τη Νίσυρο , Τζον Κατσιματίδης διατηρεί στενή σχέση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τη δεκαετία του ’90, συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Πρόκειται για έναν «εμβληματικό Έλληνα που συνδύασε διεθνή καταξίωση με τις ελληνικές αξίες», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας, παρουσία της Γενικής Προξένου Ιφιγένειας Καναρά, γεγονός που ανέδειξε τον θεσμικό χαρακτήρα της συνάντησης.

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας στη δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον και οικοδεσπότη τον Τζον Κουδούνη, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και CEO της Calamos Investments.

Κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Κικίλιας είχε επίσης επαφές με τον Τόμας Λέρστεν, στέλεχος του State Department), τον Κόνορ Κόλεμαν της Αμερικανικής Development Finance Corporation με τη συμμετοχή του Π. Ξενοκώστα για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, τον Γερουσιαστή Τζέρι Μόραν, τους Βουλευτές Γκας Μπιλιράκη και Τζίμι Πατρώνη, τον Τζέρι Χέντριξ, υπεύθυνο στο Λευκό Οίκος για τα ναυπηγική πολιτική καθώς και τα στελέχη του USTR Σαμ Μουλόπουλος και Ζόε Σοφός με τα οποία έγινε ανταλλαγή απόψων για την επιβολή λιμενικών τελών και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο.