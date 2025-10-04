Maritime Cyprus 2025 – Πόλυς Χατζηιωάννου: «Δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο για το είδος των καυσίμων και έχει μπερδευτεί όλη η ναυτιλιακή κοινότητα»

Στο επίκεντρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα βρίσκεται από αύριο η Κύπρος στο πλαίσιο των εργασιών του Maritime Cyprus 2025. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, από τις 6 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, η Κύπρος θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το φετινό συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Unlocking the Future…of Shipping», θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο προκλήσεων αλλά και ευκαιριών για τη ναυτιλία.

Η κ. Χατζημανώλη σημείωσε ότι ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και πως προϋποθέτει ευελιξία «ώστε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στα νέα δεδομένα και να διατηρούμε την ανταγωνιστικότητα μας».

«Στόχος μας και αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, είναι η περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου και του ναυτιλιακού συμπλέγματος στην Κύπρο», σημείωσε η υφυπουργός συμπληρώνοντας ότι «αυτό επιδιώκεται μέσω στοχευμένων πολιτικών για την προσέλκυση νέων πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο και την εγκατάσταση νέων εταιρειών στην Κύπρο, την απλούστευση διαδικασιών, την ενίσχυση της ασφάλειας στα κυπριακά πλοία, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την αξιοποίηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού».

«Έρχονται αρκετά αγριεμένοι»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυς Χατζηιωάννου δήλωσε πως το Maritime Cyprus 2025 αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό ξένων παραγόντων και ειδικά πλοιοκτητών από την Ελλάδα «που διαχρονικά στηρίζουν το κυπριακό νηολόγιο».

«Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το συνέδριο, γιατί βρίσκουν διαχρονικά το βήμα να εκφράσουν τις απόψεις τους και φέτος τους βλέπω ότι έρχονται αρκετά αγριεμένοι, γιατί συμπίπτει, μια εβδομάδα μετά, να είναι και η συνάντηση της Marine Environment Protection Committee, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού», είπε και εξήγησε πως οι πλοιοκτήτες αναγκάζονται να αλλάξουν τις παραγγελίες τους σε πλοία, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο για το είδος των καυσίμων «και έχει μπερδευτεί όλη η ναυτιλιακή κοινότητα για το τι ισχύει».

Ευχαριστώντας το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τα στελέχη του για το ζήλο που επιδεικνύουν για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, ο κ.Χατζηιωάννου σημείωσε ότι είναι σημαντικό «η σημαία μας να πάει πιο ψηλά, καθώς είναι η διεθνής ταυτότητα της Κύπρου, είναι η αναγνωρισιμότητα, η πιστοποίηση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το κράτος αυτού του νησιού και μας δίνει μια διεθνή αναγνώριση, που λίγες άλλες δραστηριότητες μπορούν να αναδείξουν τη δύναμη που έχουμε».

Κατά την εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου, το πρωί της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα απονέμει το Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας.