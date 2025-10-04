Στην Κύπρο ο Απ. Τζιτζικώστας: Ομιλία στο Cyprus Maritime Forum και μπαράζ επαφών

Την Κύπρο επισκέπτεται την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος θα συναντηθεί με τις αρχές τις Δημοκρατίας, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και θα παραστεί στο Cyprus Maritime Forum 2025, ένα κεντρικό γεγονός στην ατζέντα της διεθνούς ναυτιλίας.

Την Κυριακή, ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία. Θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς και λύσεις στις προκλήσεις των μεταφορών και του τουρισμού που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Ο Επίτροπος Τζιτζικώστας θα επισκεφθεί επίσης ένα έργο του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) με τον Κύπριο υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη.

Τη Δευτέρα, ο Επίτροπος Τζιτζικώστας θα μιλήσει στο Cyprus Maritime Forum που πραγματοποιείται στη Λεμεσό. Το συνέδριο συγκεντρώνει περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων πλοιοκτητών, στελεχών της ναυτιλίας, ρυθμιστικών αρχών και κρατικών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο.

Ο Επίτροπος θα έχει, μεταξύ άλλων, ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, και τον υφυπουργό Τουρισμού, Κώστα Κουμή. Θα συναντηθεί επίσης με την Αννίτα Δημητρίου, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη διάρκεια των συναντήσεών του με τις κυπριακές αρχές, ο Επίτροπος θα συζητήσει σημαντικά θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα οποία θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη όταν η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.