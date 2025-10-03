Αντιπαράθεση στο λιμάνι του Πειραιά: Απεργία ΕΝΕΔΕΠ για τη Γάζα – Αντίδραση από τη ΔΝΕ

Η νέα 24ωρη απεργία της ΕΝΕΔΕΠ στο λιμάνι του Πειραιά έφερε ξανά στο προσκήνιο τη σύγκρουση ανάμεσα σε εργαζομένους και φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με φόντο την απαγόρευση προσέγγισης του στολίσκου Global Sumud Flotilla στη Γάζα.

Ενώ το σωματείο καταγγέλλει την ισραηλινή επίθεση και ζητά την απελευθέρωση συλληφθέντων ναυτικών, η Διεθνής Ναυτική Ένωση αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πεδία πολιτικών διαμαρτυριών και καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά με ανακοίνωσή της καταγγέλει την «εγκληματική επίθεση του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης». Σύμφωνα με την ΕΝΕΔΕΠ, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και Έλληνες ναυτικοί.

Οι λιμενεργάτες απαιτούν την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων, την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό. Ζητούν επίσης μείωση του χρόνου εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς – υλοποίηση της απόφασης ένταξης όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινα ένσημα τώρα.

Αιφνιδιασμός

Από την πλευρά η Διεθνής Ναυτική Ένωση (ΔΝΕ) κάνει λόγο για αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοποίηση της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), με αφορμή την απαγόρευση προσέγγισης του στολίσκου Global Sumud Flotilla στη Γάζα από τις ισραηλινές αρχές.

Η ΔΝΕ επισημαίνει ότι τα λιμάνια της χώρας αποτελούν υποδομές κοινής ωφέλειας και, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτείται προειδοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερών πριν από οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση. Τονίζει ότι «τα ελληνικά λιμάνια δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πεδία διαμαρτυρίας για ζητήματα άσχετα με την επιχειρησιακή τους λειτουργία».

Σύμφωνα με την Ένωση, η κινητοποίηση της ΕΝΕΔΕΠ που εκπροσωπεί ένα ποσοστό των εργαζομένων στις λιμενικές εγκαταστάσεις «εμποδίζει την εργασία εργαζομένων, μεταφορέων, εκτελωνιστών και ναυτιλιακών πρακτόρων», καταστρατηγώντας τόσο το δικαίωμα στην απεργία όσο και το δικαίωμα στην εργασία. Παράλληλα, προτείνει στο Σωματείο, εφόσον υπάρχουν εκκρεμή εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, να ορίσει αντιπροσωπεία που θα απευθυνθεί θεσμικά στο Υπουργείο Εργασίας.

Η ΔΝΕ ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας ώστε να προστατευθεί η εθνική οικονομία και να αποτραπεί «η ομηρία της από τακτικισμούς και αποκλεισμούς που εγκλωβίζουν πλοία και φορτία, προκαλώντας ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εγχώρια αγορά».