Ναυτιλία: Το τριπλό στοίχημα για τον Όμιλο Παναγιωτίδη

Συνολικά έσοδα 35 εκατ. δολαρίων, αύξηση ρευστότητας και φιλόδοξες κινήσεις σε στόλο και χρηματοδότηση αποτυπώνουν το πρώτο εξάμηνο των τριών εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών του Πέτρου Παναγιωτίδη στη Wall Street.

Συγκεκριμένα, η Castor Maritime έχει επιστρέψει στην κερδοφορία, η Toro ενισχύει τα ταμειακά της διαθέσιμα και η Robin Energy κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο με νέες αγορές και επενδύσεις

σε crypto.

Η Castor Maritime Inc. (CTRM) δραστηριοποιείται στον κλάδο των dry bulk και containerships,

με διαφοροποιημένη παρουσία και μέσω της πλατφόρμας asset management MPC Capital. Ο στόλος της περιλαμβάνει οκτώ bulk carriers και ένα containership, συνολικής χωρητικότητας 684.883 dwt.

Στο β’ τρίμηνο του 2025 τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 10,2 εκατ. δολ. από 16,3 εκατ. δολ. έναν χρόνο πριν (-37,4%), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6,3 εκατ. δολ. Το EBITDA έφτασε τα 10,7 εκατ. δολ.

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα συνολικά έσοδα πλοίων ήταν 21,5 εκατ. δολ. (-41,4%), η εταιρεία

εμφάνισε καθαρή ζημία 17 εκατ. δολ. και τα διαθέσιμα στο τέλος Ιουνίου ήταν 44,8 εκατ. δολάρια.

Στο τρίμηνο η Castor ολοκλήρωσε δύο πωλήσεις πλοίων (τέσσερις στο α’ εξάμηνο), ενώ ενσωμάτωσε έσοδα υπηρεσιών 7,8 εκατ. δολ. από την εξαγορασθείσα MPC Capital.

Καθοριστικής σημασίας στο σκέλος χρηματοδότησης, η πλήρης προεξόφληση του δανείου από την Toro (σειρά προπληρωμών Μαρτίου-Μαΐου συνολικού ύψους 100 εκατ. δολ.), που

οδήγησε σε ουσιαστική απομόχλευση (υπόλοιπο δανεισμού 5,3 εκατ. δολ. στον τομέα asset management).

Επιπλέον, στις 29 Σεπτεμβρίου η εισηγμένη συμφώνησε για την έκδοση 60.000 προνομιούχων μετοχών Series E προς την Toro, ονομαστικής αξίας 1.000 δολ. έκαστη (60 εκατ. δολ.), με κουπόνι 8,75%.

Ο Πέτρος Παναγιωτίδης, CEO της Castor, σχολίασε σχετικά ότι παρά τους αντίθετους ανέμους

στην αγορά ξηρού φορτίου, η εταιρεία προχώρησε σε κινήσεις ανανέωσης του στόλου και επανατοποθέτηση κεφαλαίου.

«Η ισχυρή δομή ισολογισμού και το ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο μάς επιτρέπουν να στοχεύουμε σε πιο προβλέψιμες ροές και δημιουργία αξίας», πρόσθεσε.

Ενεργειακές μεταφορές

Η Toro Corp. (TORO) εξειδικεύεται στις ενεργειακές θαλάσσιες μεταφορές, με στόλο από δύο MR tankers και δύο LPG carriers (συνολικής χωρητικότητας 110.000 dwt), που εξυπηρετούν διεθνείς ναυλωτές στην αγορά προϊόντων πετρελαίου και LPG.

Με ισχυρή ταμειακή βάση και ρευστότητα άνω των 100 εκατ. δολ., η εταιρεία προχωρά σε νέες αγορές δεξαμενόπλοιων μεσαίας χωρητικότητας, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Toro ήταν

4,1 εκατ. δολ. (-24,1%), αλλά τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 1,4 εκατ. δολ. (27,3%).

Σε ό,τι αφορά την εικόνα του εξαμήνου, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 9,6 εκατ. δολ., ενώ τα καθαρά κέρδη σε 2,9 εκατ. δολ.

Κομβικής σημασίας η άνοδος της ρευστότητας σε 114,7 εκατ. δολ. (από 37,2 εκατ. στο τέλος

2024), κυρίως λόγω της πλήρους αποπληρωμής από την Castor του δανείου των 100 εκατ. δολ. και θετικών επενδυτικών ροών.

Σε επίπεδο στόλου, η Toro ενίσχυσε την παρουσία στα MR2, αγοράζοντας το M/T Wonder

Altair (2021) έναντι 36,25 εκατ. δολ. (παράδοση 11/7/2025), ενώ στη συνέχεια απέκτησε και το

M/T Wonder Maia (2014) με τίμημα 30,3 εκατ. δολ. (παράδοση 29/9/2025).

Παράλληλα, ολοκλήρωσε την πώληση δύο LPG carriers (Dream Syrax, Dream Terrax) προς τη Robin.

Σχολιάζοντας την πορεία της εταιρείας, ο CEO Π. Παναγιωτίδης σημείωσε: «Παραδίδουμε σταθερή λειτουργική επίδοση, με καθαρό ισολογισμό και ισχυρή ρευστότητα που μας δίνουν

ευελιξία να βελτιστοποιούμε τον στόλο και να ενισχύουμε την αξία για τους μετόχους».

Η νεότερη εταιρεία

Τέλος, η Robin Energy (RBNE), η νεότερη εισηγμένη του ομίλου, έχει παρουσία στην αγορά LPG carriers και δεξαμενόπλοιων μικρομεσαίας κλίμακας, στοχεύοντας σε ενεργειακές μεταφορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο στόλος της, που ξεκίνησε με ένα πλοίο από την Toro, έχει ήδη τριπλασιαστεί με την απόκτηση δύο επιπλέον LPG carriers μέσα σε λίγους μήνες.

Μετά την απόσχισή της (14/4/2025) και την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Nasdaq στις 15 Απριλίου, η spin-off της Toro κατέγραψε στο β’ τρίμηνο έσοδα 2,0 εκατ. (+33%), καθαρά κέρδη

0,5 εκατ. δολ. και EBITDA 0,7 εκατ. δολ.

Στο εξάμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. δολ., τα καθαρά κέρδη σε 0,4 εκατ. και τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 39,4 εκατ. δολ.

H εισηγμένη ναυτιλιακή επιβεβαίωσε και την ολοκλήρωση της κατανομής 5 εκατ. δολαρίων σε bitcoin μέσω της Anchorage Digital Bank N.A., στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού πλαισίου

που έχει υιοθετήσει.

«Το β’ τρίμηνο ήταν το πρώτο πλήρες ως ανεξάρτητη εισηγμένη. Ενισχύσαμε ρευστότητα, επεκτείναμε στόλο και υιοθετήσαμε ευέλικτη στρατηγική κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Παναγιωτίδης.