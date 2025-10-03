Παραλαβή bulk carrier για την Pioneer Marine 

Την επιτυχημένη παραλαβή του handysize bulk carrier «Ionian Bay», χωρητικότητας 39.000 dwt, που κατασκευάστηκε το 2016 στο ναυπηγείο Jiangmen Nanyang στην Κίνα, ανακοίνωσε η Pioneer Marine.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2013 με έδρα την Αθήνα και της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο Δημήτρης Παπούλης, το νέο απόκτημά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξης του στόλου της.

O στόλος της Pioneer Marine αποτελείται πλέον από 16 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 601.586 dwt. Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η ίδρυσή της έγινε πριν από 12 χρόνια, ενώ τον Μάρτιο του 2014 εισήχθη στη νορβηγική αγορά εξωχρηματιστηριακών μετοχών (OTC). Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά η εταιρεία έχει παρουσία και στην Ασία μέσω της Pioneer Marine Advisers.