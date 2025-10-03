Logo Image

Παραλαβή bulk carrier για την Pioneer Marine 

Ναυτιλία

Παραλαβή bulk carrier για την Pioneer Marine 

Δ. Παπούλης

O στόλος της Pioneer Marine αποτελείται πλέον από 16 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 601.586 dwt

Από την έντυπη έκδοση

Την επιτυχημένη παραλαβή του handysize bulk carrier «Ionian Bay», χωρητικότητας 39.000 dwt, που κατασκευάστηκε το 2016 στο ναυπηγείο Jiangmen Nanyang στην Κίνα, ανακοίνωσε η Pioneer Marine.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2013 με έδρα την Αθήνα και της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο Δημήτρης Παπούλης, το νέο απόκτημά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξης του στόλου της.

O στόλος της Pioneer Marine αποτελείται πλέον από 16 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 601.586 dwt. Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η ίδρυσή της έγινε πριν από 12 χρόνια, ενώ τον Μάρτιο του 2014 εισήχθη στη νορβηγική αγορά εξωχρηματιστηριακών μετοχών (OTC). Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά η εταιρεία έχει παρουσία και στην Ασία μέσω της Pioneer Marine Advisers.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube