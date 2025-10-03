Η Seaven πρωτοστατεί στη χρήση βιοκαυσίμων 

Logo Image

Ν. Τσαλαμανιός

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2003 με την επωνυμία Evia Petrol, διαχειρίζεται σήμερα έναν διαφοροποιημένο στόλο αποτελούμενο από οκτώ cement carriers και δώδεκα δεξαμενόπλοια oil/ chemical, μικρού και μεσαίου μεγέθους

Στην εφαρμογή βιώσιμων λύσεων στη ναυτιλία πρωτοστατεί η Seaven Tanker & Dry Management, των Ευστράτιου – Παναγιώτη και Νικόλαου Τσαλαμανιού, υιοθετώντας βιοκαύσιμα σε όλο τον στόλο της.

Με τον τρόπο αυτό, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, στηρίζει ενεργά τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια και συμβάλλει σε ένα πιο πράσινο μέλλον για τον κλάδο. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2003 με την επωνυμία Evia Petrol, διαχειρίζεται σήμερα έναν διαφοροποιημένο στόλο αποτελούμενο από οκτώ cement carriers και δώδεκα δεξαμενόπλοια oil/ chemical, μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Με βασικούς άξονες την καινοτομία, την ευθύνη και την ασφάλεια, η Seaven επισημαίνει ότι παραμένει προσηλωμένη τόσο στην προστασία του προσωπικού της όσο και στη μεταφορά πετρελαίου, χημικών και προϊόντων τσιμέντου με αξιοπιστία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

