Νέα προσθήκη στον στόλο της Navios Maritime Partners 

Η Navios Maritime Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, ανακοίνωσε την απόκτηση του «Nave Ohana», ενός νεότευκτου MR2 product tanker, χωρητικότητας 49.994 dwt και κατασκευής 2025.

Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με την πιο σύγχρονη, περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία, που ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ασφάλεια, συμβαδίζοντας με τη στρατηγική απανθρακοποίησης του ομίλου.

O στόλος της Navios αριθμεί 174 πλοία (bulk carriers, δεξαμενόπλοια και containerships), κατατάσσοντάς τη μεταξύ των μεγαλύτερων διαφοροποιημένων ναυτιλιακών ομίλων παγκοσμίως. Στο α’ εξάμηνο 2025 η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία παρουσίασε έσοδα 631,7 εκατ. δολ., συμβασιοποιημένα έσοδα 3,7 δισ. και καθαρά κέρδη 112 εκατ. δολ., με την αξία του στόλου της να εκτιμάται στα 6,1 δισ. και την κεφαλαιοποίησή της να αγγίζει το 1,4 δισ. δολ.