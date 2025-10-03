Διανομή μερισμάτων από την Costamare 

Τη διανομή μερισμάτων για τις προνομιούχες και κοινές μετοχές ανακοίνωσε η εισηγμένη Costamare, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα καταβάλει μερίσματα ύψους 0,476563 δολ. ανά μετοχή για τις προνομιούχες μετοχές της Σειράς B, 0,531250 δολ. για τη Σειρά C και 0,546875 δολ. για τη Σειρά D, για την περίοδο 15 Ιουλίου – 14 Οκτωβρίου 2025. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2025 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 14 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η Costamare ανακοίνωσε και τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,115 δολ. ανά κοινή μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, με καταβολή στις 6 Νοεμβρίου 2025. Η εταιρεία διαθέτει στόλο από 68 containerships, συνολικής χωρητικότητας 513.000 TEUs, ενώ έχει υπό κατασκευή ακόμη τέσσερα πλοία.