Propeller Club Πειραιά: Χορηγία στην ΕΟΔ για το διασωστικό σκάφος RESCUE 1

Σε μία ακόμη σημαντική χορηγία προς την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης προχώρησε το Propeller Club Πειραιά, συνδράμοντας σημαντικά στη συντήρηση του διασωστικού σκάφους RESCUE 1.

Με τη νέα του χορηγία, το Propeller Club Πειραιά εξασφαλίζει ότι το σκάφος θα συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του στη θάλασσα, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του έργου των εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Το RESCUE 1 αποτελεί σημείο αναφοράς για το θαλάσσιο έργο της ΕΟΔ, καθώς έχει συνδράμει σε επιχειρήσεις διάσωσης σε διαφορετικές συνθήκες και μέρη της χώρας, αποδεικνύοντας στην πράξη πόσο σημαντική είναι η συνεχής συντήρηση των διασωστικών μας μέσων.

«Η παρουσία ενός οργανισμού με το κύρος του Propeller Club στο πλευρό μας αποτελεί και ένα σημαντικό μήνυμα προς την κοινωνία: η στήριξη του εθελοντισμού και της διάσωσης είναι υπόθεση όλων μας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Propeller Club Πειραιά για τη διαχρονική υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στο έργο μας. «Συνεργασίες σαν αυτή αποτελούν θεμέλιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, την προαγωγή του εθελοντισμού και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προσφοράς».