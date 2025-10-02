Στόχος των Χούθι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί

Με τη στοχοποίηση αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών και δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο, οι Χούθι δημιουργούν νέο κίνδυνο και ανασφάλεια για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση στο ολλανδικό φορτηγό Minervagracht στον Κόλπο του Άντεν, που κινδυνεύει να βυθιστεί.

Πάντως, αναλυτές, της αγοράς κρίνουν ότι η αγορά πετρελαίου δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την εξέλιξη αυτή, ενώ εκτιμούν ότι οι αντάρτες στέλνουν μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, σε μια συγκυρία κλιμάκωσης στη Γάζα, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη.

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) με έδρα τη Σαναά, ένας οργανισμός που ιδρύθηκε πέρυσι για να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των δυνάμεων των Χούθι και των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών, οι Χούθι έχουν επιβάλει κυρώσεις σε 13 αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ αυτών ExxonMobil και Chevron εννέα στελέχη και δύο πλοία, – ως αντίποινα στις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον οντοτήτων που συνεργάζονται με τους Χούθι, παρά την προηγούμενη εκεχειρία που μεσολάβησε με

διαμεσολάβηση του Ομάν.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ αφορούν μια σειρά στοχευμένων ενεργειών της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μέσα στο 2025, που «χτυπούν» τα δίκτυα εσόδων, λαθρεμπορίου και προμηθειών των Χούθι.

Οι κυρώσεις αυτές των ΗΠΑ στοχοποιούν πρόσωπα, οντότητες και πλοία που εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο πετρελαιοειδών και άλλων αγαθών υπέρ των Χούθι.

Παράλληλα, με τις οικονομικές κυρώσεις, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν το νομικό πλαίσιο, καθώς έχουν

επαναχαρακτηρίσει τους Χούθι (διεθνείς τρομοκράτες) με ισχύ από 16 Φεβρουαρίου 2024.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι σε emails που έστειλαν στα δυτικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιεύθηκαν στο Διαδίκτυο, αναφέρουν τις εταιρείες και εμπόρους πετρελαίου ενέργειας, στις ποίες συμπεριλαμβάνονται οι ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, Marathon, Conoco, Valero

και άλλες, μαζί με τα ονόματα των διευθυνόντων συμβούλων των εταιρειών.

Οι Χούθι ανέλαβαν, παράλληλα, την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση στο ολλανδικών συμφερόντων φορτηγό Minervagracht, στον Κόλπο του Άντεν, που, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κινδυνεύει να βυθιστεί.

Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ναυτικοί, ενώ και τα 19 μέλη του πληρώματος απεγκλωβίστηκαν εσπευσμένα από αυτό, με ελικόπτερο της ναυτικής

αποστολής της Ε.Ε., Aspides, και τον διαχειριστή του πλοίου και μεταφέρθηκαν στο Τζιμπουτί.

Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι στόχευσαν το πλοίο λόγω «δεσμών με ισραηλινά λιμάνια», ωστόσο η

αποτίμηση του κέντρου θαλάσσιας πληροφόρησης που δημιουργήθηκε στις αρχές 2024, για να παρέχει έγκαιρες, ακριβείς και μη διαβαθμισμένες ενημερώσεις προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία σχετικά με κινδύνους στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν τεκμηρίωσε ισραηλινή διασύνδεση.

Αναλυτές εκτιμούν πως οι «κυρώσεις» έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα και περιορισμένη επίδραση στην αγορά πετρελαίου, ωστόσο «παραμένει ασαφές εάν αυτές σηματοδοτούν ότι οι Χούθι θα αρχίσουν να στοχεύουν πλοία που συνδέονται με τις οργανώσεις, τις εταιρείες και τα άτομα, μια κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο την παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας με την κυβέρνηση Τραμπ, που διευκόλυνε το Ομάν».

Ανεπηρέαστη

Από το 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά

Θάλασσα που θεωρούν ότι έχουν σχέση με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η εκστρατεία αυτή είχε ελάχιστη επίδραση στη ζωτικής σημασίας κυκλοφορία πετρελαιοφόρων πλοίων, μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν και συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας.

Οι εισαγωγές των ΗΠΑ

Πέρυσι, οι ΗΠΑ εισήγαγαν περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου και συμπυκνώματος από τις χώρες του Κόλπου μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την EIA (Energy Information Administration), Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 7% των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου και

συμπυκνώματος των ΗΠΑ – το χαμηλότερο επίπεδο σε σχεδόν 40 χρόνια, λόγω της αυξημένης

εγχώριας παραγωγής και των καναδικών εισαγωγών, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο Albasha, ιδρυτής της αμερικανικής εταιρείας Risk Advisory Basha Report, δήλωσε στο Reuters ότι η κίνηση αυτή είναι απίθανο να επηρεάσει την αγορά πετρελαίου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου στην περιοχή γίνεται από κινεζικές, ρωσικές, ιρανικές και άλλες εταιρείες του Κόλπου, με τις οποίες οι Χούθι θέλουν να διατηρήσουν καλές σχέσεις.