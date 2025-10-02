Ενίσχυση των σχέσεων του ΟΛΘ με την επαρχία της Βοϊβοντίνας 

Η ΟΛΘ Α.Ε. υποδέχθηκε προχθές (30/9) τη Maja Gojkovic, πρόεδρο της κυβέρνησης της αυτόνομης επαρχίας της Βοϊβοντίνας, συνοδευόμενη από κορυφαία στελέχη της σερβικής οικονομίας και εκπροσώπους του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος.

Η επίσκεψη είχε στόχο την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών σε εμπόριο, τουρισμό και οικονομία. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε το επενδυτικό πλάνο της ΟΛΘ Α.Ε. και η στρατηγική σημασία της επέκτασης του Προβλήτα 6, που αναβαθμίζει το λιμάνι Θεσσαλονίκης σε βασικό κόμβο για τη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και οι προοπτικές σιδηροδρομικής διασύνδεσης Ελλάδας – Σερβίας.

Η κ. Gojkovic υπογράμμισε τη σημασία της εμβάθυνσης των εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων, ενώ ο CEO της ΟΛΘ Α.Ε., δρ Ιωάννης Τσάρας, σημείωσε τον ρόλο του λιμένα ως συνδετικού κρίκου Ελλάδας και Σερβίας.