MedCruise: Άνοιξε η αυλαία της 67ης γενικής συνέλευσης 

Στο ιστορικό Σίμπενικ της Κροατίας άρχισαν οι εργασίες της 67ης γενικής συνέλευσης της MedCruise (30/9-3/10), συγκεντρώνοντας 214 συμμετέχοντες από λιμάνια, εταιρείες κρουαζιέρας και θεσμικούς φορείς.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση, στο δημαρχείο της πόλης, τονίστηκε ο ρόλος της MedCruise ως ηγετικής πλατφόρμας συνεργασίας, με αιχμή τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Σίμπενικ, Pasko Dzelalija, έκανε λόγο για την ανάγκη υπεύθυνης ανάπτυξης, ενώ η πρόεδρος της MedCruise, Θεοδώρα Ρήγα, χαρακτήρισε τις γενικές συνελεύσεις ως «ορόσημα» που διαμορφώνουν το μέλλον της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα των εργασιών περιλαμβάνει 472 B2B συναντήσεις με 28 στελέχη από 24 εταιρείες κρουαζιέρας και θεματικά πάνελ για την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και τις νέες προσδοκίες των επιβατών.